Новини Одеси та Одеської області

Диво-дерево та аромат білої акації: сім миттєвостей одеського тижня

Диво-дерево та аромат білої акації: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 29 квітня по 5 травня?

29 квітня

Одеський літній квітень продовжує дарувати насолоду: на міських клумбах – все нові й нові квіти:

Фото дня в Одессе: летний апрель

30 квітня

На одеському ринку: купляти чи не купляти?

Фото дня в Одессе: на Новом Рынке

1 травня

Барятинський провулок: давній стінопис зі старою Одесою:

Фото дня в Одессе: мурал в Барятинском переулке

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2 травня

Розмаїття запашної смачної краси – вже на всіх прилавках ринків, магазинів, пекарень:

Фото дня в Одессе: скоро будет Пасха

3 травня

На одеських балконах вже дозріває виноград. Поки що у вигляді прикраси…

Фото дня в Одессе: балкон с виноградом

4 травня

Життя триває: аромат одного із символів міста – білої акації – заполонив вулиці Одеси, створюючи відчуття весняного свята:

Фото дня в Одессе: белая акация

5 травня

Отака крихітна пасочка зі свічкою та крашанками прикрашає Великоднє дерево у Міському саду:

Фото дня в Одессе: чудо-дерево

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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