Диво-дерево та аромат білої акації: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 29 квітня по 5 травня?
29 квітня
Одеський літній квітень продовжує дарувати насолоду: на міських клумбах – все нові й нові квіти:
30 квітня
На одеському ринку: купляти чи не купляти?
1 травня
Барятинський провулок: давній стінопис зі старою Одесою:
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2 травня
Розмаїття запашної смачної краси – вже на всіх прилавках ринків, магазинів, пекарень:
3 травня
На одеських балконах вже дозріває виноград. Поки що у вигляді прикраси…
4 травня
Життя триває: аромат одного із символів міста – білої акації – заполонив вулиці Одеси, створюючи відчуття весняного свята:
5 травня
Отака крихітна пасочка зі свічкою та крашанками прикрашає Великоднє дерево у Міському саду:
Фото авторки