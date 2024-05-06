Диво-дерево та аромат білої акації: сім миттєвостей одеського тижня

«Ну прилетить туди – нічого страшного»: одеська поліціянтка не розуміє, навіщо охороняти храми на Великдень В Одесі юна поліціянтка виклала в соцмережі відео, в якому висловила невдоволення тим, що змушена була охороняти одну з церков у день Великодня. Крім того, дівчина безсторонньо висловлювалася на адресу віруючих і до того ж заявила, що їй немає справи до жертв ймовірних обстрілів, оскільки парафіян у тій церкві «від сили людей 30». У поліції негайно відреагували на інцидент. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Деволанівському узвозі зникли «мальовничі» руїни (фото) Оце так новина: на Деволанівському узвозі (нагадаю, він все ще зветься в народі «канавою») зникли «мальовничі руїни». Замість них – каміння. Таки сталося: колишні будинки, на які було моторошно дивитися, вже не «прикрашають» історичний узвіз. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що обурило атеїста і здивувало півня Христос воскрес усім причетним і ранок добрий усім іншим! Так, сьогодні велике і світле свято, яке, на жаль, трохи затьмарене тим, що вже третій рік проходить на тлі війни… Але навіть у такі непрості часи ми не втрачаємо бадьорості духу і не перестаємо жартувати. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ