Новини Одеси та Одеської області

В одеському Міському саду з’явилось диво-дерево

В одеському Міському саду з’явилось диво-дерево

Диво-дерево розцвіло в одеському Міському саду. Його видно здалеку, бо на його гілках — писанки й інші прикраси, що пов’язані з Великоднем.

Яка краса! А ще це — традиція: прикрашати одно з дерев писанками, що зроблені майстерними руками наших дітей. У цьому році (чи то мені здається?) воно якось надзвичайно красиве!

Більшість плодів на Великодньому дереві — в наших українських мотивах та кольорах. Кожна прикраса на гілках — ексклюзив!

писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві

Під травневим сонцем ці писанки та інші прикраси здаються майже неймовірними. Справжнє диво!

Створили це диво представники Парламенту старшокласників м. Одеси. 

Дерево привертає до себе увагу, і вже (це ж Одеса!) перетворилось на фотозону. 

А ще біля диво-прикрас на гілочках люди загадують бажання…

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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