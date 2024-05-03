В одеському Міському саду з’явилось диво-дерево

Диво-дерево розцвіло в одеському Міському саду. Його видно здалеку, бо на його гілках — писанки й інші прикраси, що пов’язані з Великоднем.
Яка краса! А ще це — традиція: прикрашати одно з дерев писанками, що зроблені майстерними руками наших дітей. У цьому році (чи то мені здається?) воно якось надзвичайно красиве!
Більшість плодів на Великодньому дереві — в наших українських мотивах та кольорах. Кожна прикраса на гілках — ексклюзив!
Під травневим сонцем ці писанки та інші прикраси здаються майже неймовірними. Справжнє диво!
Створили це диво представники Парламенту старшокласників м. Одеси.
Дерево привертає до себе увагу, і вже (це ж Одеса!) перетворилось на фотозону.
А ще біля диво-прикрас на гілочках люди загадують бажання…
Фото авторки