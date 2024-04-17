Одеса готується до великого свята: що є для пасочок і крашанок? (фоторепортаж)

Дві жінки сидять собі, розмовляють тихенько. Прислухаюсь: розмова – про Великдень.

– Пізній Великдень – це до чого?

– Це – до великого свята.

– От якось не свят…

– А ти спробуй настрій змінити. Великдень – це ж свято самого життя. Я от паски збираюсь пекти.

– Ти?! Паски пекти?! Ти ж завжди купляєш готові!

– От в тому й річ, що цього року перший раз в житті буду пекти. Обов’язково!..

Прислухалась – навіть настрій піднявся. До речі, а що там є у продажу для пасочок і крашанок?..

От чи то не придивлялась, чи все-все це тільки з’явилось. Пройшовши ринками та магазинами впевнилась: для пасочок та крашанок є все! Здається, навіть більше, ніж треба.

Звісно, готові пасочки ще не продають. А от все інше… Ви ж тільки придивіться на ці кошики, аби потім все спечене (чи куплене) принести до церкви в Великдень та посвятити.

Кожний кошик, здається, – своєрідний витвір мистецтва. Навіть почула від продавчині (о, ця реклама по-одеськи!): «наші кошики – не просто красиві, а ще й щасливі!».

Інша продавчиня (ну наче гід!) розповідає, як приємно пекти паски у цих красивих формах, кожна ж має свій розмір, свій малюнок. виріб виходить – супер!

А далі… Барвники, посипки. І такі прикраси для пасочок, що кожну хочеться розгледіти, сфотографувати чи просто помилуватись.

Все є і для крашанок. Їх можна «класично» фарбувати-розмальовувати, а можна скористатись спеціальними наклейками з малюнками. Вам ще й розкажуть, як це зробити «правильно».

Ну а якщо вам треба «щось таке незвичне», то, мене особисто (наприклад, для подарунка) привабило велике «золоте» яйце. Точніше, щось на кшталт іграшки у вигляді яйця, наповненого «золотими» шоколадними медальками…

Фото авторки