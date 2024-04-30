Одеський Новий базар наприкінці квітня: море полуниці та золотий молодий горошок

О, цей старий-старий Новий… Кому — базар, кому — ринок. Але ж ми називаємо його базаром, бо таку назву читаємо на головному вході, коли заходимо сюди з вулиці Торгової… Тут завжди затишно. Якійсь особливий спокій — чи не головна прикмета Нового. Зараз, наприкінці квітня, ми знов побували на нашому старому ринку. Що там?..
Головний товар на Новому базарі
А там — море полуниці. До речі, почула навіть від двох молодих жінок:
— Таке враження, що полуниця зараз стала головний товар на Новому. Куди не глянеш — полуниця!..
— Ще б ціна трохи впала.
— Та вона вже впала. Хоча можна сподіватися, що ще впаде. Кусається…
— Сподіватися можна. Що буде — побачимо…
— О, молодий горошок вже з’явився… Скільки? Двісті п’ятдесят?.. А, так він ще й золотий… О, ці золоті ціни! Дивишся — очам не віриш…
— Яйця таки подешевшали… А я не повірила сусідці… Так, трохи прогуляємось — й почнемо щось купляти.
«Трохи прогуляємось» — це, нагадаю, теж одна з головних прикмет Нового базару. Покупці тут не «пробігають», вони дійсно гуляють — неквапливо, розмовляючи по дорозі чи за чашечкою кави-чаю…
А все ж таки, що зараз з цінами на Новому базарі?
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі
- картопля — 25-35 грн;
- картопля «молода» — 110-140 грн;
- цибуля — 20-25 грн;
- помідори — 90-150 грн;
- буряк — 20-25 грн;
- кабачки — 100-130 грн;
- огірки — 100-160 грн;
- солодкий перець — 110-140 грн;
- баклажани — 110-150 грн;
- капуста — 20-25 грн;
- капуста «молода» — 35-45 грн;
- морква — 20-30 грн;
- часник — 100-150 грн; редис — 30-40 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-20 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі
- яблука — 20-40 грн;
- груші — 80-100 грн;
- лимони — 500-90 грн;
- мандарини — 60-90 грн;
- апельсини — 60-90 грн;
- банани — 70-90 грн;
- гранати — 120-160 грн;
- полуниця — 140-220 грн.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 25-50 грн;
- бринза — 160-190;
- сир — 80-200.
Ціни на телятину та яловичину
- задня частина — 250-270 грн;
- антрекот — 200-220 грн;
- шия — 200-220 грн;
- ребра — 130-160 грн.
Ціни на свинину
- Задня частина — 190-230 грн;
- шия — 260-250 грн;
- лопатка — 200-220 грн;
- ребра — 190-200 грн.
- несолоне сало — від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте)
- солоне сало — від 180 грн (тонке) до 250 грн (товсте).
Що почім у рибних місцях Нового базару
- короп — 100-160 грн;
- товстолобик — 90-140 грн;
- омар (він же морський пеленгас) — 80-150 грн;
- судак — 220-270 грн.
Читайте також і порівнюйте: Ціни на одеському Новому ринку 31 березня: «за квітами чи полуницею?»
Фото автора