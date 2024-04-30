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Одеський Новий базар наприкінці квітня: море полуниці та золотий молодий горошок

Одеський Новий базар наприкінці квітня: море полуниці та золотий молодий горошок

О, цей старий-старий Новий… Кому — базар, кому — ринок. Але ж ми називаємо його базаром, бо таку назву читаємо на головному вході, коли заходимо сюди з вулиці Торгової… Тут завжди затишно. Якійсь особливий спокій — чи не головна прикмета Нового. Зараз, наприкінці квітня, ми знов побували на нашому старому ринку. Що там?..

Головний товар на Новому базарі

Новый базар

А там — море полуниці. До речі, почула навіть від двох молодих жінок:

— Таке враження, що полуниця зараз стала головний товар на Новому. Куди не глянеш — полуниця!..

— Ще б ціна трохи впала.

— Та вона вже впала. Хоча можна сподіватися, що ще впаде. Кусається…

— Сподіватися можна. Що буде — побачимо…

Новый базар

— О, молодий горошок вже з’явився… Скільки? Двісті п’ятдесят?.. А, так він ще й золотий… О, ці золоті ціни! Дивишся — очам не віриш…

Новый базар

— Яйця таки подешевшали… А я не повірила сусідці… Так, трохи прогуляємось — й почнемо щось купляти.

«Трохи прогуляємось» — це, нагадаю, теж одна з головних прикмет Нового базару. Покупці тут не «пробігають», вони дійсно гуляють — неквапливо, розмовляючи по дорозі чи за чашечкою кави-чаю…

А все ж таки, що зараз з цінами на Новому базарі?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

Новый базар

  • картопля — 25-35 грн;
  • картопля «молода» — 110-140 грн;
  • цибуля — 20-25 грн;
  • помідори — 90-150 грн;
  • буряк — 20-25 грн;
  • кабачки — 100-130 грн;
  • огірки — 100-160 грн;
  • солодкий перець — 110-140 грн;
  • баклажани — 110-150 грн;
  • капуста — 20-25 грн;
  • капуста «молода» — 35-45 грн;
  • морква — 20-30 грн;
  • часник — 100-150 грн; редис — 30-40 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-20 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

Новый базар

  • яблука — 20-40 грн;
  • груші — 80-100 грн;
  • лимони — 500-90 грн;
  • мандарини — 60-90 грн;
  • апельсини — 60-90 грн;
  • банани — 70-90 грн;
  • гранати — 120-160 грн;
  • полуниця — 140-220 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

Новый базар

  • яйця (десяток) — 25-50 грн;
  • бринза — 160-190;
  • сир — 80-200.

Ціни на телятину та яловичину

Новый базар

  • задня частина — 250-270 грн;
  • антрекот — 200-220 грн;
  • шия — 200-220 грн;
  • ребра — 130-160 грн.

Ціни на свинину

  • Задня частина — 190-230 грн;
  • шия — 260-250 грн;
  • лопатка — 200-220 грн;
  • ребра — 190-200 грн.
  • несолоне сало — від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте)
  • солоне сало — від 180 грн (тонке) до 250 грн (товсте).

Що почім у рибних місцях Нового базару

Новый базар

  • короп — 100-160 грн;
  • товстолобик — 90-140 грн;
  • омар (він же морський пеленгас) — 80-150 грн;
  • судак — 220-270 грн.

Читайте також і порівнюйте: Ціни на одеському Новому ринку 31 березня: «за квітами чи полуницею?»

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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