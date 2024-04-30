Одеський Новий базар наприкінці квітня: море полуниці та золотий молодий горошок

Головний товар на Новому базарі

А там — море полуниці. До речі, почула навіть від двох молодих жінок:

— Таке враження, що полуниця зараз стала головний товар на Новому. Куди не глянеш — полуниця!..

— Ще б ціна трохи впала.

— Та вона вже впала. Хоча можна сподіватися, що ще впаде. Кусається…

— Сподіватися можна. Що буде — побачимо…

— О, молодий горошок вже з’явився… Скільки? Двісті п’ятдесят?.. А, так він ще й золотий… О, ці золоті ціни! Дивишся — очам не віриш…

— Яйця таки подешевшали… А я не повірила сусідці… Так, трохи прогуляємось — й почнемо щось купляти.

«Трохи прогуляємось» — це, нагадаю, теж одна з головних прикмет Нового базару. Покупці тут не «пробігають», вони дійсно гуляють — неквапливо, розмовляючи по дорозі чи за чашечкою кави-чаю…

А все ж таки, що зараз з цінами на Новому базарі?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

картопля — 25-35 грн;

картопля «молода» — 110-140 грн;

цибуля — 20-25 грн;

помідори — 90-150 грн;

буряк — 20-25 грн;

кабачки — 100-130 грн;

огірки — 100-160 грн;

солодкий перець — 110-140 грн;

баклажани — 110-150 грн;

капуста — 20-25 грн;

капуста «молода» — 35-45 грн;

морква — 20-30 грн;

часник — 100-150 грн; редис — 30-40 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-20 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

яблука — 20-40 грн;

груші — 80-100 грн;

лимони — 500-90 грн;

мандарини — 60-90 грн;

апельсини — 60-90 грн;

банани — 70-90 грн;

гранати — 120-160 грн;

полуниця — 140-220 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) — 25-50 грн;

бринза — 160-190;

сир — 80-200.

Ціни на телятину та яловичину

задня частина — 250-270 грн;

антрекот — 200-220 грн;

шия — 200-220 грн;

ребра — 130-160 грн.

Ціни на свинину

Задня частина — 190-230 грн;

шия — 260-250 грн;

лопатка — 200-220 грн;

ребра — 190-200 грн.

несолоне сало — від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте)

солоне сало — від 180 грн (тонке) до 250 грн (товсте).

Що почім у рибних місцях Нового базару

короп — 100-160 грн;

товстолобик — 90-140 грн;

омар (він же морський пеленгас) — 80-150 грн;

судак — 220-270 грн.

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