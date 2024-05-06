Новости Одессы и Одесской области

Чудо-дерево и аромат белой акации: семь мгновений одесской недели

Чудо-дерево и аромат белой акации: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 29 апреля по 5 мая?

29 апреля

Одесский летний апрель продолжает дарить наслаждение: на городских клумбах все новые и новые цветы:

Фото дня в Одессе: летний апрель

30 апреля

На одесском рынке: покупать или не покупать?

Фото дня в Одессе: на Новом Рынке

1 мая

Барятинский переулок: давний мурал со старой Одессой:

Фото дня в Одессе: мурал в Барятинском переулке

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

2 мая

Разнообразие душистой вкусной красоты – уже на всех прилавках рынков, магазинов, пекарен:

Фото дня в Одессе: скоро будет Пасха

3 мая

На одесских балконах уже дозревает виноград. Пока еще в виде украшения…

Фото дня в Одессе: балкон с виноградом

4 мая

Жизнь продолжается: аромат одного из символов города – белой акации – заполонил улицы Одессы, создавая ощущение весеннего праздника:

Фото дня в Одессе: белая акация

5 мая

Вот такая крошечная пасочка со свечкой и крашенками украшает Пасхальное дерево в Горсаду:

Фото дня в Одессе: чудо-дерево

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua