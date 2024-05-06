Чудо-дерево и аромат белой акации: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 29 апреля по 5 мая?
29 апреля
Одесский летний апрель продолжает дарить наслаждение: на городских клумбах все новые и новые цветы:
30 апреля
На одесском рынке: покупать или не покупать?
1 мая
Барятинский переулок: давний мурал со старой Одессой:
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2 мая
Разнообразие душистой вкусной красоты – уже на всех прилавках рынков, магазинов, пекарен:
3 мая
На одесских балконах уже дозревает виноград. Пока еще в виде украшения…
4 мая
Жизнь продолжается: аромат одного из символов города – белой акации – заполонил улицы Одессы, создавая ощущение весеннего праздника:
5 мая
Вот такая крошечная пасочка со свечкой и крашенками украшает Пасхальное дерево в Горсаду:
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