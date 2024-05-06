Чудо-дерево и аромат белой акации: семь мгновений одесской недели

«Ну прилетит туда – ничего страшного»: одесская полицейская не понимает, зачем охранять храмы на Пасху В Одессе юная полицейская выложила в соцсети видео, в котором выразила недовольство тем, что была вынуждена охранять одну из церквей в день Пасхи. Кроме того, девушка нелицеприятно выражалась в адрес верующих и вдобавок заявила, что ей нет дела до жертв вероятных обстрелов, так как прихожан в той церкви «от силы человек 30». В полиции не замедлили отреагировать на инцидент. ПОДРОБНЕЕ

На Деволановском спуске исчезли «живописные» руины (фото) А вот вам и новость: на Деволановском спуске (напомню, он все еще называется в народе «канавой») исчезли «живописные руины». Вместо них – камни… Таки дождались: бывшие дома, на которые было жутко смотреть, уже не «украшают» исторический спуск. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что возмутило атеиста и удивило петуха Христос воскрес всем причастным и утро доброе всем остальным! Да, сегодня большой и светлый праздник, который, увы, немного омрачен тем, что уже третий год проходит на фоне войны… Но даже в такие непростые времена мы не теряем бодрости духа и не перестаем шутить. ПОДРОБНЕЕ

Сегодня Воскресение Христово – Пасха: главный христианский праздник Суть праздника Пасхи состоит в осознании и праздновании воскресения Иисуса Христа, сына Божия, которое, согласно христианской вере, знаменует победу над смертью и грехом и дарит вечную жизнь верующим. ПОДРОБНЕЕ