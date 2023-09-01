У Вилківській школі підкорюють штучний інтелект

Вилківська опорна загальноосвітня школа №1 вже десять років активно впроваджує інноваційні методи викладання.

Навесні цього року директорка школи Парасковія Іванова та вчителька інформатики Олена Кабанова взяли участь у дванадцятій Міжнародній програмі підвищення кваліфікації «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності та технології для формування успішної особистості та трансформації навколишнього світу». Протягом двох місяців вони слухали лекції та виступи ста лауреатів Нобелівської премії – лідерів у сфері освіти, політики, науки, культури та бізнесу. Педагоги вивчали передові методики викладання, інноваційні підходи, спрямовані на розвиток особливостей кожного учня.

— Сама розвиваюся – і дітей навчаю! – каже Олена Кабанова, 68 учнів якої минулого року посіли призові місця в обласних інтелектуальних конкурсах та змаганнях.

Вчителька співпрацює з Одеським інститутом удосконалення вчителів – проводить семінари та вебінари для колег.

Олена Петрівна стала співавторкою навчального посібника для вчителів п’ятих класів. Вона розробила модуль «Педагогічний інструментарій сучасного освітнього простору Нової української школи». За цю роботу педагог здобула золоту медаль на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2023».

У липні Олена Кабанова провела онлайн Всеукраїнський семінар-практикум на базі Одеської академії безперервної освіти Одеської облради. Вона презентувала досвід та знання про можливості, які надає програма Canva зі штучним інтелектом для створення ефективного освітнього контенту. Під час доповіді вчителька наводила практичні приклади та демонструвала функціонал даної платформи. Вона довела, що Canva з AI — є потужним інструментом, який за допомогою якої штучного інтелекту створює будь-які зображення на основі текстового запиту. А також робить навчання цікавішим.

— Щира вдячність Одеській академії безперервної освіти за унікальну можливість поділитися своїми досягненнями, — каже Олена Кабанова. – А також збагатитися новими знаннями, знайти натхнення у свіжих ідеях та отримати досвід навіть у період таких важких випробувань для країни.

Тетяна СІЛАКОВА

Читайте також: