Масована ракетна атака по Україні 2 січня: як зустрічає її Одеса (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

На Одещині сигнали повітряної тривоги пролунали приблизно о 5:57 ранку. І місцева влада, і представники Сил оборони просять мешканців регіону пройти в найближче укриття, або хоча б знаходитися вдома в приміщеннях, у яких немає вікон і вони розташовані якнайдалі від зовнішніх стін будівель.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про те, що росія підняла в повітря близько 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Вони можуть випустити до сотні крилатих дозвукових ракет (Х-101, Х-55 і Х-555).

Крім того, цього разу в морі знаходяться 3 ворожих корабля, здатних наносити ракетні удари: два надводні і один підводний човен. На їхньому озброєнні дозвукові крилаті ракети “Калібр” (загалом до 20 ракет).

Для Одеси та регіону ракети з моря особливо небезпечні, оскільки місця їх пуску знаходяться відносно недалеко і тому час польоту менший, ніж у ракет авіаційного базування, які летять до нас з території росії .

Станом на 7:25 частина ракет, випущених з літаків, вже перетнули український кордон, але над територією Одеської області помічено їх не було.

Оновлено о 7:45

Поки що основною ціллю рашистів стала столиця України місто Київ. Повідомляється про роботу ППО. Вже відомо про падіння уламків однієї із збитих ракет на житловий багатоквартирний будинок у Печерському районі. Про кількість постраждалих та можливі жертви інформації поки немає.

В Оболонському районі залишки впали на територію складських приміщень. Також у Голосіївському р-ні – на відкритій місцевості.

Обстріл балістичною зброєю зазнав також Харків. У місцевій військовій адміністрації повідомляють про шість влучень рекет у цілі на території міста. Попередньо, росіяни використовували ракети С-300.

Також у повітрі чотири ворожі носії аеробалістичних ракет “Кинджал”. Це один із найнебезпечніших видів зброї рашистів, оскільки ці ракети можуть долетіти до будь-якої точки України всього за кілька хвилин.

У повітряному просторі Одеської області цілей, як і раніше, не виявлено.

Оновлено о 8:15

У частині Києва пропало світло. У ДТЕК обіцяють розпочати ремонтні роботи одразу після відбою повітряної тривоги.

У Харкові, за повідомленням голови Обласної військової адміністрації Олега Синегубова, щонайменше чотири прильоти та 6 постраждалих.

Оновлено о 8:55

Сили оборони повідомляють, що до повітряного простору України зайшла друга хвиля крилатих ракет. Попередньо вони летять у напрямку столиці.

Після першої хвилі ракетного удару у багатоповерховому будинку у Солом’янському районі Києва постраждали 10 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Там сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Дев’ятеро людей госпіталізували, одному надали допомогу на місці.

Через атаку російських окупантів частково відсутнє світло у Бучанському та Вишгородському районах Київської області, – ДТЕК.

За інформацією голови місцевої ОВ Олега Синегубова, у Харкові вже понад 20 постраждалих, 1 особа загинула. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, іншу цивільну інфраструктуру, є загоряння автомобілів.