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Масована ракетна атака по Україні 2 січня: як зустрічає її Одеса (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Масована ракетна атака по Україні 2 січня: як зустрічає її Одеса (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Рано-вранці 2 січня 2024 року російські агресори знову масово запустили по Україні крилаті та балістичні ракети. У всій країні оголошено повітряну тривогу. Сили оборони готуються задіяти протиповітряні системи.

На Одещині сигнали повітряної тривоги пролунали приблизно о 5:57 ранку. І місцева влада, і представники Сил оборони просять мешканців регіону пройти в найближче укриття, або хоча б знаходитися вдома в приміщеннях, у яких немає вікон і вони розташовані якнайдалі від зовнішніх стін будівель.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про те, що росія підняла в повітря близько 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Вони можуть випустити до сотні крилатих дозвукових ракет (Х-101, Х-55 і Х-555).

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Крім того, цього разу в морі знаходяться 3 ворожих корабля, здатних наносити ракетні удари: два надводні і один підводний човен. На їхньому озброєнні дозвукові крилаті ракети “Калібр” (загалом до 20 ракет).

Для Одеси та регіону ракети з моря особливо небезпечні, оскільки місця їх пуску знаходяться відносно недалеко і тому час польоту менший, ніж у ракет авіаційного базування, які летять до нас з території росії .

Станом на 7:25 частина ракет, випущених з літаків, вже перетнули український кордон, але над територією Одеської області помічено їх не було.

Оновлено о 7:45

Поки що основною ціллю рашистів стала столиця України місто Київ. Повідомляється про роботу ППО. Вже відомо про падіння уламків однієї із збитих ракет на житловий багатоквартирний будинок у Печерському районі. Про кількість постраждалих та можливі жертви інформації поки немає.

В Оболонському районі залишки впали на територію складських приміщень. Також у Голосіївському р-ні – на відкритій місцевості.

Обстріл балістичною зброєю зазнав також Харків. У місцевій військовій адміністрації повідомляють про шість влучень рекет у цілі на території міста. Попередньо, росіяни використовували ракети С-300.

Також у повітрі чотири ворожі носії аеробалістичних ракет “Кинджал”. Це один із найнебезпечніших видів зброї рашистів, оскільки ці ракети можуть долетіти до будь-якої точки України всього за кілька хвилин.

У повітряному просторі Одеської області цілей, як і раніше, не виявлено.

Оновлено о 8:15

У частині Києва пропало світло. У ДТЕК обіцяють розпочати ремонтні роботи одразу після відбою повітряної тривоги.

У Харкові, за повідомленням голови Обласної військової адміністрації Олега Синегубова, щонайменше чотири прильоти та 6 постраждалих.

Оновлено о 8:55

  • Сили оборони повідомляють, що до повітряного простору України зайшла друга хвиля крилатих ракет. Попередньо вони летять у напрямку столиці.
  • Після першої хвилі ракетного удару у багатоповерховому будинку у Солом’янському районі Києва постраждали 10 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Там сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Дев’ятеро людей госпіталізували, одному надали допомогу на місці.
  • Через атаку російських окупантів частково відсутнє світло у Бучанському та Вишгородському районах Київської області, – ДТЕК.
  • За інформацією голови місцевої ОВ Олега Синегубова, у Харкові вже понад 20 постраждалих, 1 особа загинула. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, іншу цивільну інфраструктуру, є загоряння автомобілів.
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