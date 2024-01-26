Ціни на Привозі наприкінці січня: скажений виноград і де мій лоток з цукерками?

«Хай п’є, що хоче»

Посередині ринку проводяться якісь роботи, літній чоловік зітхає, каже вголос (сам собі):

— Де ж мій лоток з цукерками? Ми ж тільки тут купляємо.

Сказане вголос — це ж для всіх, одразу знаходяться охочі «знайти лоток», який, як виявилось, просто переставили — кажу ж, що щось ремонтують.

Поки літній чоловік радісно поспішає до «свого лотка», якась жінка здивовано питає:

— Невже люди на Привоз за цукерками приїжджають?.. Та ще під час війни?

Краще б не питала: одразу «полетіло» у відповідь:

— А що, під час війни цукерки заборонені?! Я ось виноград шукаю. То що?

— Так он там виноград, де вино продають… Бачите, там якась молоденька жіночка стоїть, вино п’є.

— Там виноград скажений. Я маю на увазі його ціну… Був дешевше…

Договорити не вдалось: хтось «вступився» за молоденьку жіночку з вином:

— Вона гранатовий сік п’є, а не вино. Ми разом купляли!

Жінка:

— Та хай п’є, що хоче… Я б сама, може, зараз вина випила…

Якщо на виноград ціни «скажені» (це ж січень, а не вересень з жовтнем), то саме час розказати про ціни на інші продукти.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

– картопля — 25-35 грн;

– цибуля — 20-30 грн;

– помідори — 40-90 грн;

– буряк — 25 грн;

– кабачки — 65-80 грн;

– огірки — 80-140 грн;

– солодкий перець — 60-110 грн;

– баклажани — 80-100 грн;

– капуста — 20-40 грн.

– часник — 100-150 грн;

– морква — 15-30 грн;

– зелень у пучках «стартує» від 5-10 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

– яблука — 20-35 грн;

– банани — 50-80 грн;

– грейпфрути — 50-60 грн;

– гранати — 80-120 грн;

– лимони — 40-80 грн;

– мандарини — 30-80 грн;

– апельсини — 50-70 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

– яйця (десяток) — 48-90 грн;

– бринза — 170-220 грн;

– сир — 80-100 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

– задня частина — 250-270 грн;

– теляча шия — 200-210 грн;

– ребра — 130-140 грн.

– антрекот — 190-200 грн;

Свинина:

– задня частина —160-170 грн;

– шия — 180-190 грн;

– лопатка — 150-160 грн;

– ребра — 170-190 грн;

– сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-200 грн.

– сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 145-220 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

– товстолобик — 70-90 грн;

– карасі — 60-90 грн;

– лобань (він же морський пеленгас) — 80-120 грн;

– судак — 180-240 грн;

– короп — 80-130 грн.

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