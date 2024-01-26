Ціни на Привозі наприкінці січня: скажений виноград і де мій лоток з цукерками?

Перший місяць року добігає кінця. Ми на Привозі. І хоча, звісно, тут можна хоч на трохи забути про «свято» життя під час війни, все ж таки почула обговорення останніх прильотів по Одесі. Та Привоз є Привоз: прицінюємось, купляємо, трохи шуткуємо…
«Хай п’є, що хоче»
Посередині ринку проводяться якісь роботи, літній чоловік зітхає, каже вголос (сам собі):
— Де ж мій лоток з цукерками? Ми ж тільки тут купляємо.
Сказане вголос — це ж для всіх, одразу знаходяться охочі «знайти лоток», який, як виявилось, просто переставили — кажу ж, що щось ремонтують.
Поки літній чоловік радісно поспішає до «свого лотка», якась жінка здивовано питає:
— Невже люди на Привоз за цукерками приїжджають?.. Та ще під час війни?
Краще б не питала: одразу «полетіло» у відповідь:
— А що, під час війни цукерки заборонені?! Я ось виноград шукаю. То що?
— Так он там виноград, де вино продають… Бачите, там якась молоденька жіночка стоїть, вино п’є.
— Там виноград скажений. Я маю на увазі його ціну… Був дешевше…
Договорити не вдалось: хтось «вступився» за молоденьку жіночку з вином:
— Вона гранатовий сік п’є, а не вино. Ми разом купляли!
Жінка:
— Та хай п’є, що хоче… Я б сама, може, зараз вина випила…
Якщо на виноград ціни «скажені» (це ж січень, а не вересень з жовтнем), то саме час розказати про ціни на інші продукти.
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
– картопля — 25-35 грн;
– цибуля — 20-30 грн;
– помідори — 40-90 грн;
– буряк — 25 грн;
– кабачки — 65-80 грн;
– огірки — 80-140 грн;
– солодкий перець — 60-110 грн;
– баклажани — 80-100 грн;
– капуста — 20-40 грн.
– часник — 100-150 грн;
– морква — 15-30 грн;
– зелень у пучках «стартує» від 5-10 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):
– яблука — 20-35 грн;
– банани — 50-80 грн;
– грейпфрути — 50-60 грн;
– гранати — 80-120 грн;
– лимони — 40-80 грн;
– мандарини — 30-80 грн;
– апельсини — 50-70 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
– яйця (десяток) — 48-90 грн;
– бринза — 170-220 грн;
– сир — 80-100 грн;
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
– задня частина — 250-270 грн;
– теляча шия — 200-210 грн;
– ребра — 130-140 грн.
– антрекот — 190-200 грн;
Свинина:
– задня частина —160-170 грн;
– шия — 180-190 грн;
– лопатка — 150-160 грн;
– ребра — 170-190 грн;
– сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-200 грн.
– сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 145-220 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
– товстолобик — 70-90 грн;
– карасі — 60-90 грн;
– лобань (він же морський пеленгас) — 80-120 грн;
– судак — 180-240 грн;
– короп — 80-130 грн.
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