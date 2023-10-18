На 19 жовтня в Одесі оголошено штормове попередження

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити перебування на вулиці, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.

Також у міськраді просять водіїв не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Окрім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду, –

попередили у міськраді.