Рани Одеси: Софіївська та Худмузей через два тижні після «прильоту» (фоторепортаж)

Все – в огороджувальних стрічках

У вікнах десь вже вставлено скло, багато будинків закрили вікна фанерою. Рашистський прильот в ніч з п’ятого на шосте листопада наробив багато лиха. Що зараз?

Кілька днів поспіль після прильоту тут прибирали скло і сміття – все те, що було частиною життя одеситів, які живуть поруч і чиї будинки отримали неабиякі поранення.

Останніми днями приходжу сюди, придивляюся, що і як. Без болю не можна дивитися на Одеський національний художній музей. Майже всі вікна вже закриті фанерою, а от інші роботи ще продовжуються і продовжуються…

Ворота музею нахилились, огорожа – частинами: тут вона «вирвана», так і лежить, тут – нахилена… Все – в огороджувальних стрічках, особливо там, де замість огорожі зараз порожнечі.

Роботи продовжуються: працюють шляховики

Вирву на Софіївській поруч з музеєм ще можна побачити. Але, як бачите на світлинах, вже не як вирву. Тут вже полагодили водовід, а компанія «Одесагаз» провела роботи з герметизації пошкодженого тут газопроводу та приєднала мікрорайон до газопостачання.

Та роботи на Софіївській все ще продовжуються.

Вони ведуться зараз поруч з Художнім музеєм: пов’язані з приведенням до ладу дороги.

Як бачите на світлинах, вони проводяться зовсім поруч з трамвайними коліями, де вже вийшов на свій звичний маршрут сьомий трамвай.

А от інших робіт – ще багато…

Фото авторки