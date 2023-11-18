Раны Одессы: Софиевская и Худмузей через две недели после «прилета» (фоторепортаж)

Все – в оградительных лентах

В окнах где-то уже вставлены стекла, во многих домах закрыли окна фанерой.

Рашистский прилет в ночь с пятого на шестое ноября наделал много бед. Что сейчас?

Несколько дней подряд после прилета здесь убирали стекла и мусор — все то, что еще совсем недавно было частью жизни одесситов, живущих рядом и чьи дома получили ранения.

В последние дни прихожу сюда, присматриваюсь, что и как. Без боли нельзя смотреть на Одесский национальный художественный музей. Почти все окна уже закрыты фанерой, а вот другие работы еще продолжаются и продолжаются…

Ворота музея наклонились, ограда – частями: здесь она «вырвана», так и лежит, здесь — наклонена… Все – в ограждающих лентах, особенно там, где вместо забора сейчас пустоты.

Работы продолжаются: трудятся дорожники

Воронку на Софиевской рядом с музеем еще можно увидеть. Но, как видите на фото, уже не как «пустую» воронку.

Здесь уже починили водовод, а компания «Одессагаз» провела работы по герметизации поврежденного газопровода и присоединила микрорайон к газоснабжению.

Но работы на Софиевской все еще продолжаются: они ведутся сейчас рядом с Художественным музеем и связаны с приведением в порядок дороги.

Как видите на фотографиях, они проводятся совсем рядом с трамвайными путями, где уже вышел на свой привычный маршрут седьмой трамвай. А вот других работ еще много…

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