Ціни у 2024 році: як зміниться вартість продуктів, палива та електрики

Продукти харчування

Експерти стверджують, що Україна повністю забезпечила себе продовольством на наступний рік. Тому різкого підвищення цін не очікується, принаймні до весни 2024 року. Водночас на вартість продуктів вплинуть інфляція та складнощі логістики. Так, борщовий набір на початку року щомісяця дорожчатиме на 2-3%.

Урожай овочів і фруктів у 2023 році був хороший. Але взимку їх потрібно зберігати на спеціальних складах, де для продовження терміну придатності продуктів підтримують певну температуру. Це в підсумку позначиться на ціні борщового набору.

Вартість круп і борошна цієї зими практично не зміниться, тому хліб, найімовірніше, не подорожчає, а гречка може навіть подешевшати.

Ціни на м’ясо на початку року трохи підвищаться, повернувшись до рівня кінця листопада. Нагадаємо, що на початку грудня свинина та курятина трохи подешевшали.

Подорожчає взимку і молоко. Як правило, тварини, що перебувають у закритому утриманні, на фермах, дають менше молока через відсутність зеленої трави. Тому скорочується загальний обсяг виробництва молочної продукції. Якщо весна буде ранньою, тварини швидше вийдуть на пасовища, молока стане більше, і воно подешевшає.

Вартість яєць залежатиме від ситуації з логістикою на кордоні з Польщею. Вони можуть навіть трохи подешевшати, вважають експерти. Якщо українські виробники не зможуть продавати яйця за кордон, ціни в Україні впадуть.

Імпортні товари

Приблизно на початку березня на українських прилавках з’являться овочі та фрукти нового врожаю — як правило, імпортні, ціна яких удвічі перевищить вартість вітчизняних.

Здебільшого ціни на продукти в Україні будуть стабільними. А ось вартість імпорту буде прив’язана до двох головних чинників — стійкості української гривні та ситуації на кордоні, де не виключено відновлення блокади вантажних пунктів пропуску.

За прогнозами, у перші місяці 2024 року зростання цін на прилавках становитиме до 5%. Це в разі, якщо в країні не почнуться проблеми, пов’язані з різким скороченням допомоги від західних партнерів, вважають аналітики.

Комунальні послуги

Тариф на електроенергію для населення 2024 року може зрости на 15% — до 3 гривень за кВт-год. Щоправда, остаточного рішення про підвищення цінника в Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ще не ухвалили. І до закінчення опалювального сезону, запевняє регулятор, підвищувати ціну не будуть. Крім того, ухваленню остаточного рішення про зміну тарифів має передувати широке громадське обговорення.

На час війни уряд встановив мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Електрики та холодної води він не стосується. Водночас на думку експертів, наступного року тепло може подорожчати на 30-50%, вода — на 50%, газ — спочатку до 11-13, потім до 15 гривень за м3.

Водночас за прогнозом Національного банку України, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду і теплопостачання може бути скасовано тільки 2025 року.

Нерухомість

Попит на нове житло в Україні залишатиметься низьким. І це суттєво вплине на вартість квартир у новобудовах — навряд чи вона зросте більш ніж на 3-5%. І хоча деякі забудовники оголосили про більш значне подорожчання, це не відображає реальної ситуації на ринку нерухомості, стверджують експерти.

Підвищення цін на квадратні метри на 10-15% можливе лише на об’єктах із високим ступенем готовності. Саме на них орієнтуються покупці.

А загалом зростання цін на ринку нерухомості стримуватимуть відсутність достатньої кількості покупців через невпевненість у завтрашньому дні та загальний низький рівень доходів.

Оренда квартир за останні місяці в Україні подорожчала. Цієї весни фахівці прогнозують можливість чергового стрибка цін.

Паливо

Очікувати, що цього року пальне подешевшає, не варто. Хоча Нацбанк і прогнозує, що ціни на паливо 2024 року стабілізуються через глобальне зниження цін на нафту. За прогнозами експертів, у січні середня вартість бензину А-95 на українських АЗС становитиме

49-50 гривень за літр, автогазу — 27-30 гривень за літр. При цьому коливання середньої ціни пального може становити 2-3 гривні.

Вартість бензину, дизельного пального та автогазу залежатиме від курсу долара, ситуації на світовому паливному ринку і на фронті. А крім того — від становища на прикордонних пропускних пунктах. Польські перевізники можуть заблокувати пункти пропуску вздовж західного кордону України, і це призведе до нестачі пального. А якщо до поляків приєднаються ще й словаки, то це може стати більшою проблемою.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів