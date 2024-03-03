Ціни на одеському Новому ринку 3 березня: хто за чим прийшов? (Фото)

Старий Новий базарі (він же ринок) на самому початку весни… Ще й вихідний день… От, здається, саме час розказати про весняний настрій, порадіти (чи навпаки) цінам, побалакати «за погоду» (де то сонечко?)… Все б так і було, але… війна з її жахливими наслідками.
«Отче Наш» до самого відбою читала
Так, початок весни… На Новий йдемо після жахливої ночі з її смертельними «жнивами».
Жінка зустріла знайому, зраділа дуже:
– Я на базар вийшла, аби хоч людей побачити, на продукти просто подивитися, бо ж мені сьогодні нічого тут не треба… Такий жах!.. Тварюки кляті, що ж вони роблять!
– Та я також… Але ж картоплю треба купити. Та ще яєць. Щось їсти ж треба… Усю ніч не спала…
– Я теж усю ніч не спала… Тривогу не чула, прокинулась від «бахів». В тілі – ступор, наче вперше почула. «Отче Наш» до самого відбою тривоги читала… Потім як прочитала, який жах стався….
Про жахливу ніч розмовляють усюди – у корпусі, біля крихіток-кав’ярень. А хтось сидить мовчки, «оселившись» у власному мобільнику: читає трагічну стрічку новин…
Почула ще таке: «Страшно, але не боїмось!».
А оце «їсти ж щось треба» звучить наче синонім «життя триває». Навіть побачила, як хтось зрадів першій полуниці (300-350 грн за кілограм).
То що ж цінами на Новому базарі?
Ціни на овочі та фрукти на Новому базарі в Одесі
Овочі (за один кілограм)
- картопля – 25-35;
- цибуля – 25 грн;
- помідори – 90-150 грн;
- буряк – 20-25 грн;
- кабачки – 100-120 грн;
- огірки – 100-150 грн;
- солодкий перець – 100-130 грн;
- баклажани – 100-150 грн;
- капуста – 20-25 грн;
- морква – 20-25 грн грн;
- часник – 100-140 грн;
- редиска у пучках – 40-45 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.
Фрукти (за один кілограм)
- яблука – 20-35 грн;
- груші – 70-80 грн;
- лимони – 70-110 грн;
- мандарини – 60-80 грн;
- апельсини – 60-80 грн;
- банани – 70-80 грн;
- гранати – 120-160 грн.
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Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-60 грн;
- бринза – 160-180;
- сир – 80-200.
Ціни на м’ясо та сало на Новому ринку
Телятина-яловичина
- задня частина – 250-270 грн;
- антрекот – 200-220 грн;
- шия – 200-220 грн;
- ребра – 130-160 грн.
Свинина
- задня частина – 190-240;
- шия – 260-270 грн;
- лопатка – 200-220 грн;
- ребра – 190-200 грн;
- несолоне сало – від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн до 250 грн.
Скільки коштує риба у рибних місцях Нового базару
- короп – 110-160;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 220-270 грн;
- сом – 200-250.
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Фото авторки