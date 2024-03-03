Ціни на одеському Новому ринку 3 березня: хто за чим прийшов? (Фото)

«Отче Наш» до самого відбою читала

Так, початок весни… На Новий йдемо після жахливої ночі з її смертельними «жнивами».

Жінка зустріла знайому, зраділа дуже:

– Я на базар вийшла, аби хоч людей побачити, на продукти просто подивитися, бо ж мені сьогодні нічого тут не треба… Такий жах!.. Тварюки кляті, що ж вони роблять!

– Та я також… Але ж картоплю треба купити. Та ще яєць. Щось їсти ж треба… Усю ніч не спала…

– Я теж усю ніч не спала… Тривогу не чула, прокинулась від «бахів». В тілі – ступор, наче вперше почула. «Отче Наш» до самого відбою тривоги читала… Потім як прочитала, який жах стався….

Про жахливу ніч розмовляють усюди – у корпусі, біля крихіток-кав’ярень. А хтось сидить мовчки, «оселившись» у власному мобільнику: читає трагічну стрічку новин…

Почула ще таке: «Страшно, але не боїмось!».

А оце «їсти ж щось треба» звучить наче синонім «життя триває». Навіть побачила, як хтось зрадів першій полуниці (300-350 грн за кілограм).

То що ж цінами на Новому базарі?

Ціни на овочі та фрукти на Новому базарі в Одесі

Овочі (за один кілограм)

картопля – 25-35;

цибуля – 25 грн;

помідори – 90-150 грн;

буряк – 20-25 грн;

кабачки – 100-120 грн;

огірки – 100-150 грн;

солодкий перець – 100-130 грн;

баклажани – 100-150 грн;

капуста – 20-25 грн;

морква – 20-25 грн грн;

часник – 100-140 грн;

редиска у пучках – 40-45 грн;

зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.

Фрукти (за один кілограм)

яблука – 20-35 грн;

груші – 70-80 грн;

лимони – 70-110 грн;

мандарини – 60-80 грн;

апельсини – 60-80 грн;

банани – 70-80 грн;

гранати – 120-160 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-60 грн;

бринза – 160-180;

сир – 80-200.

Ціни на м’ясо та сало на Новому ринку

Телятина-яловичина

задня частина – 250-270 грн;

антрекот – 200-220 грн;

шия – 200-220 грн;

ребра – 130-160 грн.

Свинина

задня частина – 190-240;

шия – 260-270 грн;

лопатка – 200-220 грн;

ребра – 190-200 грн;

несолоне сало – від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн до 250 грн.

Скільки коштує риба у рибних місцях Нового базару

короп – 110-160;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 220-270 грн;

сом – 200-250.

Читайте та порівнюйте: Одеський Новий базар 30 січня: картопля-краса, найдешевші яйця.

Фото авторки