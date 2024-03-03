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Ціни на одеському Новому ринку 3 березня: хто за чим прийшов? (Фото)

Ціни на одеському Новому ринку 3 березня: хто за чим прийшов? (Фото)

Старий Новий базарі (він же ринок) на самому початку весни… Ще й вихідний день… От, здається, саме час розказати про весняний настрій, порадіти (чи навпаки) цінам, побалакати «за погоду» (де то сонечко?)… Все б так і було, але… війна з її жахливими наслідками.

«Отче Наш» до самого відбою читала

Так, початок весни… На Новий йдемо після жахливої ночі з її смертельними «жнивами».

Одесса, Новый рынок, март 2024
Одесский Новый рынок
На одесском Новом рынке

Жінка зустріла знайому, зраділа дуже:

– Я на базар вийшла, аби хоч людей побачити, на продукти просто подивитися, бо ж мені сьогодні нічого тут не треба… Такий жах!.. Тварюки кляті, що ж вони роблять!

– Та я також… Але ж картоплю треба купити. Та ще яєць. Щось їсти ж треба… Усю ніч не спала…

– Я теж усю ніч не спала… Тривогу не чула, прокинулась від «бахів». В тілі – ступор, наче вперше почула. «Отче Наш» до самого відбою тривоги читала… Потім як прочитала, який жах стався….

Про жахливу ніч розмовляють усюди – у корпусі, біля крихіток-кав’ярень. А хтось сидить мовчки, «оселившись» у власному мобільнику: читає трагічну стрічку новин…

Почула ще таке: «Страшно, але не боїмось!».

А оце «їсти ж щось треба» звучить наче синонім «життя триває». Навіть побачила, як хтось зрадів першій полуниці (300-350 грн за кілограм).

Первая клубника на Новом базаре

То що ж цінами на Новому базарі?

Ціни на овочі та фрукти на Новому базарі в Одесі

Овочі (за один кілограм)

  • картопля – 25-35;
  • цибуля – 25 грн;
  • помідори – 90-150 грн;
  • буряк – 20-25 грн;
  • кабачки – 100-120 грн;
  • огірки – 100-150 грн;
  • солодкий перець – 100-130 грн;
  • баклажани – 100-150 грн;
  • капуста – 20-25 грн;
  • морква – 20-25 грн грн;
  • часник – 100-140 грн;
  • редиска у пучках – 40-45 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.
Новый базар: овощи-фрк=укты
На новом рынке в Одессе
Ведра с картошкой
Новый базар, фрукты
Фрукты на Новом базаре
Цены на фрукты на Новом базаре
Фрукты на Новом базаре

Фрукти (за один кілограм)

  • яблука – 20-35 грн;
  • груші – 70-80 грн;
  • лимони – 70-110 грн;
  • мандарини – 60-80 грн;
  • апельсини – 60-80 грн;
  • банани – 70-80 грн;
  • гранати – 120-160 грн.

Читайте також: Ціни на Привозі 1 березня: від дешевого до найдешевшого

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 40-60 грн;
  • бринза – 160-180;
  • сир – 80-200.
Новый базар: цены на яйца
Сколько стоят яйца в Одессе

Ціни на м’ясо та сало на Новому ринку

Телятина-яловичина

  • задня частина – 250-270 грн;
  • антрекот – 200-220 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • ребра – 130-160 грн.
Мясной корпус одесского Нового рынка
Мясо на Новом базаре

Свинина

  • задня частина – 190-240;
  • шия – 260-270 грн;
  • лопатка – 200-220 грн;
  • ребра – 190-200 грн;
  • несолоне сало – від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн до 250 грн.

Скільки коштує риба у рибних місцях Нового базару

Рыба на Новом базаре

  • короп – 110-160;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 220-270 грн;
  • сом – 200-250.

Читайте та порівнюйте: Одеський Новий базар 30 січня: картопля-краса, найдешевші яйця.

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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