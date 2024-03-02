Трагедія в Одесі: кількість жертв теракту росіян зросла до 6 (фото)

За інформацією Телеграм-каналу одеської мерії «Одеса Офіційно», сьогодні о 14:50 на рівні першого поверху зруйнованого житлового дев’ятиповерхівки рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи.

«Вього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб»,

– повідомили у ДСНС.



А кілька хвилин тому голова Одеської ОВ Олег Кіпер поінформував, що з-під завалів щойно дістали тіло жінки. Таким чином, кількість жертв російської атаки збільшилась до шести осіб.

Пошукова операція продовжується. Усі відповідні служби працюють.

Новина за темою: Кількість жертв нічного теракту росіян в Одесі неухильно зростає (відео)

Також повідомляється, що наразі 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. На місті трагедії працює оперативний штаб.

Наразі у пошкодженому будинку відновлено електропостачання, а от теплопостачання в 11 будинках, школі та дитячому садку відсутнє. Ведуться роботи з відновлення котельні.

Ще у двох будинках немає газопостачання, на місці працюють відповідні служби.

Із постраждалими одеситами працюють психологи ДСНС.

Фото ДСНС