Трагедія в Одесі: кількість жертв теракту росіян зросла до 6 (фото)

Станом на 18:00 годинами жертвами сьогоднішньої нічної терористичної атаки росіян стали 6 одеситів, у тому числі одна маленька дитина. Усі вони мешкали в будинку, куди 2 березня 2024 року влучив ворожий ударний дрон.
За інформацією Телеграм-каналу одеської мерії «Одеса Офіційно», сьогодні о 14:50 на рівні першого поверху зруйнованого житлового дев’ятиповерхівки рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи.
«Вього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб»,
– повідомили у ДСНС.
А кілька хвилин тому голова Одеської ОВ Олег Кіпер поінформував, що з-під завалів щойно дістали тіло жінки. Таким чином, кількість жертв російської атаки збільшилась до шести осіб.
Пошукова операція продовжується. Усі відповідні служби працюють.
Новина за темою: Кількість жертв нічного теракту росіян в Одесі неухильно зростає (відео)
Також повідомляється, що наразі 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. На місті трагедії працює оперативний штаб.
Наразі у пошкодженому будинку відновлено електропостачання, а от теплопостачання в 11 будинках, школі та дитячому садку відсутнє. Ведуться роботи з відновлення котельні.
Ще у двох будинках немає газопостачання, на місці працюють відповідні служби.
Із постраждалими одеситами працюють психологи ДСНС.
Читайте також: З’явилося відео влучення дрона до одеського будинку: воно спростовує російську брехню (відео).
Фото ДСНС