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Трагедія в Одесі: кількість жертв теракту росіян зросла до 6 (фото)

Трагедія в Одесі: кількість жертв теракту росіян зросла до 6 (фото)

Станом на 18:00 годинами жертвами сьогоднішньої нічної терористичної атаки росіян стали 6 одеситів, у тому числі одна маленька дитина. Усі вони мешкали в будинку, куди 2 березня 2024 року влучив ворожий ударний дрон.

За інформацією Телеграм-каналу одеської мерії «Одеса Офіційно», сьогодні о 14:50 на рівні першого поверху зруйнованого житлового дев’ятиповерхівки рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи.

«Вього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб»,

– повідомили у ДСНС.


А кілька хвилин тому голова Одеської ОВ Олег Кіпер поінформував, що з-під завалів щойно дістали тіло жінки. Таким чином, кількість жертв російської атаки збільшилась до шести осіб.

Пошукова операція продовжується. Усі відповідні служби працюють.

Розбір завалів в Одесі, 2 березня 2024-2

Дитячі іграшки: на місці трагедії в Одесі

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Також повідомляється, що наразі 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. На місті трагедії працює оперативний штаб.

Рятувальники розбирають завали в Одесі, 2 березня 2024

На місці трагедії в Одесі

Наразі у пошкодженому будинку відновлено електропостачання, а от теплопостачання в 11 будинках, школі та дитячому садку відсутнє. Ведуться роботи з відновлення котельні.

Одеський будинок, який постраждав від дронової атаки 2 березня 2024

Ще у двох будинках немає газопостачання, на місці працюють відповідні служби.

Із постраждалими одеситами працюють психологи ДСНС.

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Фото ДСНС

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