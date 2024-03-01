Ціни на Привозі 1 березня: від дешевого до найдешевшого

Хто в настрої, хто – навпаки

– О, а вже й редиска є! І черемша! – жінка радісно сповіщає про «новину».

Похмурий чоловік:

– Оце таки радість! Треба на весь Привоз сповіщати!

– Таки радість! Треба хоч чомусь радіти, коли таке становище!.. Таке ж робиться!..

Продавчиня:

– От тільки не треба про жахи! Війна війною, овочі – за розкладом. Їсти все одно треба. Купляйте краще. Ви ж дивіться, яка красива редиска! До речі, дешева…

Похмурий чоловік «пройшовся» по цінах, які, на його погляд, до «дешевих» ніякого відношення не мають.

Жінка, що сповіщала про «появу» редиски, вирішила йти собі далі:

– Мені така дешева не потрібна. Піду шукати найдешевшу.

Похмурий чоловік услід:

– Ага, пошукайте… Тут усюди все таке «найдешевше»…

Продавчиня:

– З таким настроєм на Привоз взагалі не треба ходити. Он, наприклад, яйця дешевіють…

– Яйця сьогодні дешевіють, завтра – «не підступитись». І взагалі, ви мені не підказуйте, куди ходити, куди не ходити та що купляти…

Ситуацію виправила інша жіночка (з настроєм все гаразд). Подивилась на оту редиску, одразу купила три пучки, ще й встигла посміхнутись усім разом…

Тепер – що там з цінами на продукти, які «дешеві», «не дешеві» та «найдешевші».

Ціни на овочі та фрукти на одеському Привозі

Овочі (за кілограм)

картопля – 30-35 грн;

цибуля – 25 грн;

помідори – 60-130 грн;

буряк – 25 грн;

кабачки – 70-100 грн;

огірки – 60-140 грн;

солодкий перець – 120-160 грн;

баклажани – 120-130 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молода» – 70-90 грн;

часник – 100-150 грн;

морква – 20-25 грн;

черемша у пучках – 15 грн;

редиска у пучках – 35-40 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Фрукти (за кілограм)

яблука – 20-35 грн;

банани – 45-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-150 грн;

лимони – 35-60 грн;

мандарини – 35-70 грн;

апельсини – 35-70 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 43-75 грн;

бринза – 150-210 грн;

сир – 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 250-270 грн;

теляча шия – 200-210 грн;

ребра – 140-150 грн.

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 190-200 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-220 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 60-90 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-120 грн;

судак – 180-220 грн;

короп – 90-130 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 23 лютого: «що за полуниця?» та «де ви ловили рибу?»

Фото авторки