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Цены на одесском Новом рынке 3 марта: кто за чем пришел? (фото)

Цены на одесском Новом рынке 3 марта: кто за чем пришел? (фото)

Старый Новый базар (он же рынок) в самом начале весны… Еще и выходной день… Вот, кажется, самое время рассказать о весеннем настроении, порадоваться (или наоборот) ценам, поговорить «за погоду» (и где это солнышко?)… Все бы так и было, но… война с ее ужасающими последствиями.

«Отче Наш» до самого отбоя тревоги читала

Да, начало весны… На Новый идем после ужасной ночи с ее смертельной «жатвой».

Одесса, Новый рынок, март 2024
Одесский Новый рынок
На одесском Новом рынке

…Женщина встретила знакомую, очень обрадовалась:

– Я на базар вышла, чтобы хоть людей увидеть, на продукты просто посмотреть, потому что мне сегодня ничего здесь не надо… Такой ужас!.. Твари проклятые, что же они творят!

– Да я тоже… Но картошку все же надо купить. Да еще яиц. Что-то ж кушать надо… Всю ночь не спала…

– Я тоже всю ночь не спала… Тревогу не слышала, очнулась от «бахов». В теле – ступор, словно впервые услышала. «Отче Наш» до отбоя тревоги читала… Потом как прочла про весь этот кошмар….

Об ужасной ночи говорят всюду – в корпусе, у крошек-кафе. А кто-то сидит молча, «поселившись» в собственном мобильнике: читает трагическую новостную ленту…

Услышала еще: «Страшно, но не боимся!».

А вот это «кушать что-то надо» звучит как синоним «жизнь продолжается». Даже увидела, как кто-то обрадовался первой клубнике (300-350 грн за килограмм).

Первая клубника на Новом базаре

Что же с ценами на Новом базаре?

Цены на овощи и фрукты на Новом базаре в Одессе

Овощи (за один килограмм)

  • картофель – 25-35;
  • лук – 25 грн;
  • помидоры – 90-150 грн;
  • свекла – 20-25 грн;
  • кабачки –100-120 грн;
  • огурцы – 100-150 грн;
  • сладкий перец – 100-130 грн;
  • баклажаны – 100-150 грн;
  • капуста – 20-25 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • чеснок – 100-140 грн;
  • редис в пучках – 40-45 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.
Новый базар: овощи-фрк=укты
На новом рынке в Одессе
Ведра с картошкой
Новый базар, фрукты
Фрукты на Новом базаре
Цены на фрукты на Новом базаре
Фрукты на Новом базаре

Фрукты (за один килограмм)

  • яблоки – 20-35 грн;
  • груши – 70-80 грн;
  • лимоны – 70-110 грн;
  • мандарины – 60-80 грн;
  • апельсины – 60-80 грн;
  • бананы – 70-80 грн;
  • гранаты – 120-160 грн.

Читайте также: Цены на Привозе 1 марта: от дешевого до дешевейшего

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-60 грн;
  • брынза – 160-180;
  • творог – 80-200.
Новый базар: цены на яйца
Сколько стоят яйца в Одессе

Цены на мясо и сало на Новом рынке

Телятина-говядина

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • антрекот – 200-220 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-160 грн.
Мясной корпус одесского Нового рынка
Мясо на Новом базаре

Свинина

  • задняя часть – 190-240;
  • шея – 260-270 грн;
  • лопатка – 200-220 грн;
  • ребра – 190-200 грн.
  • несоленое сало – от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн до 250 грн.

Сколько стоит рыба в рыбных местах Нового базара

Рыба на Новом базаре

  • карп – 110-160;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 220-270 грн;
  • сом – 200-250 грн.

Читайте и сравнивайте: Одесский Новый базар 30 января: картошка-красота, самые дешевые яйца.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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