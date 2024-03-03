Цены на одесском Новом рынке 3 марта: кто за чем пришел? (фото)

Старый Новый базар (он же рынок) в самом начале весны… Еще и выходной день… Вот, кажется, самое время рассказать о весеннем настроении, порадоваться (или наоборот) ценам, поговорить «за погоду» (и где это солнышко?)… Все бы так и было, но… война с ее ужасающими последствиями.
«Отче Наш» до самого отбоя тревоги читала
Да, начало весны… На Новый идем после ужасной ночи с ее смертельной «жатвой».
…Женщина встретила знакомую, очень обрадовалась:
– Я на базар вышла, чтобы хоть людей увидеть, на продукты просто посмотреть, потому что мне сегодня ничего здесь не надо… Такой ужас!.. Твари проклятые, что же они творят!
– Да я тоже… Но картошку все же надо купить. Да еще яиц. Что-то ж кушать надо… Всю ночь не спала…
– Я тоже всю ночь не спала… Тревогу не слышала, очнулась от «бахов». В теле – ступор, словно впервые услышала. «Отче Наш» до отбоя тревоги читала… Потом как прочла про весь этот кошмар….
Об ужасной ночи говорят всюду – в корпусе, у крошек-кафе. А кто-то сидит молча, «поселившись» в собственном мобильнике: читает трагическую новостную ленту…
Услышала еще: «Страшно, но не боимся!».
А вот это «кушать что-то надо» звучит как синоним «жизнь продолжается». Даже увидела, как кто-то обрадовался первой клубнике (300-350 грн за килограмм).
Что же с ценами на Новом базаре?
Цены на овощи и фрукты на Новом базаре в Одессе
Овощи (за один килограмм)
- картофель – 25-35;
- лук – 25 грн;
- помидоры – 90-150 грн;
- свекла – 20-25 грн;
- кабачки –100-120 грн;
- огурцы – 100-150 грн;
- сладкий перец – 100-130 грн;
- баклажаны – 100-150 грн;
- капуста – 20-25 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- чеснок – 100-140 грн;
- редис в пучках – 40-45 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.
Фрукты (за один килограмм)
- яблоки – 20-35 грн;
- груши – 70-80 грн;
- лимоны – 70-110 грн;
- мандарины – 60-80 грн;
- апельсины – 60-80 грн;
- бананы – 70-80 грн;
- гранаты – 120-160 грн.
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Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-60 грн;
- брынза – 160-180;
- творог – 80-200.
Цены на мясо и сало на Новом рынке
Телятина-говядина
- задняя часть – 250-270 грн;
- антрекот – 200-220 грн;
- шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-160 грн.
Свинина
- задняя часть – 190-240;
- шея – 260-270 грн;
- лопатка – 200-220 грн;
- ребра – 190-200 грн.
- несоленое сало – от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн до 250 грн.
Сколько стоит рыба в рыбных местах Нового базара
- карп – 110-160;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 220-270 грн;
- сом – 200-250 грн.
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