Цены на одесском Новом рынке 3 марта: кто за чем пришел? (фото)

«Отче Наш» до самого отбоя тревоги читала

Да, начало весны… На Новый идем после ужасной ночи с ее смертельной «жатвой».

…Женщина встретила знакомую, очень обрадовалась:

– Я на базар вышла, чтобы хоть людей увидеть, на продукты просто посмотреть, потому что мне сегодня ничего здесь не надо… Такой ужас!.. Твари проклятые, что же они творят!

– Да я тоже… Но картошку все же надо купить. Да еще яиц. Что-то ж кушать надо… Всю ночь не спала…

– Я тоже всю ночь не спала… Тревогу не слышала, очнулась от «бахов». В теле – ступор, словно впервые услышала. «Отче Наш» до отбоя тревоги читала… Потом как прочла про весь этот кошмар….

Об ужасной ночи говорят всюду – в корпусе, у крошек-кафе. А кто-то сидит молча, «поселившись» в собственном мобильнике: читает трагическую новостную ленту…

Услышала еще: «Страшно, но не боимся!».

А вот это «кушать что-то надо» звучит как синоним «жизнь продолжается». Даже увидела, как кто-то обрадовался первой клубнике (300-350 грн за килограмм).

Что же с ценами на Новом базаре?

Цены на овощи и фрукты на Новом базаре в Одессе

Овощи (за один килограмм)

картофель – 25-35;

лук – 25 грн;

помидоры – 90-150 грн;

свекла – 20-25 грн;

кабачки –100-120 грн;

огурцы – 100-150 грн;

сладкий перец – 100-130 грн;

баклажаны – 100-150 грн;

капуста – 20-25 грн;

морковь – 20-25 грн;

чеснок – 100-140 грн;

редис в пучках – 40-45 грн;

зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.

Фрукты (за один килограмм)

яблоки – 20-35 грн;

груши – 70-80 грн;

лимоны – 70-110 грн;

мандарины – 60-80 грн;

апельсины – 60-80 грн;

бананы – 70-80 грн;

гранаты – 120-160 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-60 грн;

брынза – 160-180;

творог – 80-200.

Цены на мясо и сало на Новом рынке

Телятина-говядина

задняя часть – 250-270 грн;

антрекот – 200-220 грн;

шея – 200-220 грн;

ребра – 130-160 грн.

Свинина

задняя часть – 190-240;

шея – 260-270 грн;

лопатка – 200-220 грн;

ребра – 190-200 грн.

несоленое сало – от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн до 250 грн.

Сколько стоит рыба в рыбных местах Нового базара

карп – 110-160;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 220-270 грн;

сом – 200-250 грн.

Читайте и сравнивайте: Одесский Новый базар 30 января: картошка-красота, самые дешевые яйца.

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