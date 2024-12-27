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Рибні консерви із кодимської рибки поїхали з Познанки до фронтовиків

Рибні консерви із кодимської рибки поїхали з Познанки до фронтовиків

Поки українські захисники б’ють ворога, волонтери з Познанки Зеленогірської громади вкотре приготували та відправили своїм воїнам-землякам харчі і смаколики до Новорічного столу та святкові подарунки.

З 55 кілограмів товстолоба зробили консерви

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

вчителі з рибою

Найперше приготували для військових на фронт 75 півлітрових банок смачненьких, виготовлених за прадавнім познанським рецептом рибних консервів з кодимської рибки.

Рибалки місцевої рибацької спільноти «Ясенівська Батьківщина» надали для бійців 55 кілограмів товстолоба. Також жінки виготовили 20 банок паштету. Необхідні м’ясні продукти освітяни прикупили власним коштом на сільському ринку.

Виготовлення рибних консервів

Над приготуванням інгредієнтів до консервації в автоклаві завзято трудилися педагоги з гімназії Світлана Кудіна, Галина Глізнуца, Любов Пужанська, Олена Ганченко і Тетяна Іванчишина. Жіночки хвацько розібралися із рибою. Зазвичай трудилися на кухні місцевого кафе, приміщення якого люб’язно надала в користування волонтерів підприємиця Тетяна Байдиш.

Щоб консерви вийшли смачними і поживними, над автоклавом мудрував майстер цієї справи Сергій Драпчук.

Зупинятися не збираємось

Галина Глізнуца

Більше 60 жителів Познанського старостату сьогодні боронять країну від окупантів. Найперше посилки поїдуть на передову до родичів працівників школи.

Педагогічний колектив Познанської гімназії отримані від профспілкової організації освітян на новорічні подарунки кошти вирішив витратити на підтримку земляків-фронтовиків. До цієї суми додалися ще й добровільні внески, на які придбано речі повсякденного вжитку, солодощі тощо. Місцева дітвора підготувала патріотичні малюнки зі святковими побажаннями.

– Щоб наші воїни мали сили протистояти окупантам, ми шлемо їм смачні продукти, а для душі – патріотичні захисні амулети та дитячі малюнки, – зазначила педагог Галина Глізнуца. –  І на цьому зупинятися не збираємося. Адже наші солдати тримають небо і землю, а ми зобов’язані підтримувати їх.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
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