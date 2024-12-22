Рецепти з бабусиної скрині або як створити вдома свято за допомогою випічки

Різдвяні свята неможливо уявити без ароматної випічки, що наповнює дім теплом і створює справжню святкову атмосферу. Пропонуємо вам два унікальні рецепти святкових пряників, які здивують гостей своїм смаком та стануть справжньою окрасою святкового столу. Обидва рецепти прості у приготуванні та дозволяють проявити фантазію у декоруванні.
Різдвяний пряник
Інгредієнти:
- молоко – 1 склянка,
- цукор – 2 склянки,
- яйця – 5 штук,
- маргарин або вершкове масло – 1 пачка,
- 1 сірникова коробочка амонію,
- борошно — додавати стільки, щоб тісто було не дуже круте.
Глазур:
2 ст. ложки крохмалю, 1 ст. ложка борошна розколочуються із холодною водою до густини сметани, за бажанням додається барвник. Узор малюється через конвертик із вощеного паперу. А після відправляємо на декілька хвилин до печі, щоб підсушити.
Приготування:
Замішуємо тісто із всіх інгредієнтів, розкачуємо його, видавлюємо форми і фарбуємо соком буряка або моркви.
Випікаємо у прогрітій духовці. Після випікання глазуруємо різними кольорами.
Панянка
Інгредієнти:
- вода – 1 склянка,
- цукор – 2 склянки,
- розпушувач для тіста – 2 чайні ложки,
- олія – 3 столові ложки,
- дрібка солі,
- борошна «на око», щоб тісто було не дуже круте.
Глазур:
Білок із трьох яєць, 1 склянка цукру, 1 чайна ложка лимонної кислоти – збити на міцну піну. Готову масу розділити на порції, додати харчові барвники.
Приготування:
Замісити тісто. Добре його вимісити, розкачати до 0,5 см завтовшки, видавити форму і поставити в духовку на 15-20 хвилин при температурі 100 градусів.
Вийняти з духовки, остудити. Готовий виріб заввишки 20 см і завтовшки 1 см прикрасити. Пензликом розмалювати прянички, як підкаже фантазія й підсушити до готовності.
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