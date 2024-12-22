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Рецепти з бабусиної скрині або як створити вдома свято за допомогою випічки

Рецепти з бабусиної скрині або як створити вдома свято за допомогою випічки

Різдвяні свята неможливо уявити без ароматної випічки, що наповнює дім теплом і створює справжню святкову атмосферу. Пропонуємо вам два унікальні рецепти святкових пряників, які здивують гостей своїм смаком та стануть справжньою окрасою святкового столу. Обидва рецепти прості у приготуванні та дозволяють проявити фантазію у декоруванні.

Різдвяний пряник

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різдвяний пряник

Інгредієнти:

  • молоко – 1 скля­нка,
  • цукор – 2 склянки,
  • яйця – 5 штук,
  • маргарин або вершкове масло – 1 пачка,
  • 1 сірникова ко­робочка амонію,
  • борошно — додавати стільки, щоб тісто було не дуже круте.

Глазур:

2 ст. ложки крохмалю, 1 ст. ложка борошна розко­лочуються із холодною водою до густини сме­тани, за бажанням додається барвник. Узор малюється через конвертик із вощеного паперу. А після відправляємо на декілька хвилин до печі, щоб підсушити.

Приготування:

Замішуємо тісто із всіх інгредієнтів, розкачуємо його, видавлюємо форми і фарбуємо соком буряка або моркви.

Випікаємо у прогрітій духовці. Після випікання глазуруємо різними кольорами.

Панянка

панянка, коник, півник

Інгредієнти:

  • вода – 1 склян­ка,
  • цукор – 2 склянки,
  • розпушувач для тіста – 2 чайні ложки,
  • олія – 3 столові ложки,
  • дрібка солі,
  • борош­на «на око», щоб тісто було не дуже круте.

Глазур:

Бі­лок із трьох яєць, 1 склянка цукру, 1 чайна ложка ли­монної кислоти – збити на міцну піну. Готову масу розділити на порції, додати харчові бар­вники.

Приготування:

Замісити тісто. До­бре його вимісити, розкачати до 0,5 см завтовш­ки, видавити форму і поставити в духовку на 15-20 хвилин при температурі 100 градусів.

Вийняти з ду­ховки, остудити. Готовий виріб заввишки 20 см і завтовшки 1 см прикрасити. Пензликом розмалювати прянички, як підкаже фантазія й підсушити до готовності.

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