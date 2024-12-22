Рецепти з бабусиної скрині або як створити вдома свято за допомогою випічки

Різдвяний пряник

Інгредієнти:

молоко – 1 скля­нка,

цукор – 2 склянки,

яйця – 5 штук,

маргарин або вершкове масло – 1 пачка,

1 сірникова ко­робочка амонію,

борошно — додавати стільки, щоб тісто було не дуже круте.

Глазур:

2 ст. ложки крохмалю, 1 ст. ложка борошна розко­лочуються із холодною водою до густини сме­тани, за бажанням додається барвник. Узор малюється через конвертик із вощеного паперу. А після відправляємо на декілька хвилин до печі, щоб підсушити.

Приготування:

Замішуємо тісто із всіх інгредієнтів, розкачуємо його, видавлюємо форми і фарбуємо соком буряка або моркви.

Випікаємо у прогрітій духовці. Після випікання глазуруємо різними кольорами.

Панянка

Інгредієнти:

вода – 1 склян­ка,

цукор – 2 склянки,

розпушувач для тіста – 2 чайні ложки,

олія – 3 столові ложки,

дрібка солі,

борош­на «на око», щоб тісто було не дуже круте.

Глазур:

Бі­лок із трьох яєць, 1 склянка цукру, 1 чайна ложка ли­монної кислоти – збити на міцну піну. Готову масу розділити на порції, додати харчові бар­вники.

Приготування:

Замісити тісто. До­бре його вимісити, розкачати до 0,5 см завтовш­ки, видавити форму і поставити в духовку на 15-20 хвилин при температурі 100 градусів.

Вийняти з ду­ховки, остудити. Готовий виріб заввишки 20 см і завтовшки 1 см прикрасити. Пензликом розмалювати прянички, як підкаже фантазія й підсушити до готовності.

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