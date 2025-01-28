На думку очільника господарства «Основа-2» Андрія Високого з селища Любашівка, поки що безсніжна тепла зима не загрожує посівам, але він побоюється «голих» морозів в лютому та березні.

– Значні площі ми засіяли озимою пшеницею та ріпаком. Загалом сходи гарні і демонструють непогані перспективи на врожай. Адже саме на озимий клин ми покладаємо великі надії, щоб вирощеного збіжжя вистачило насамперед на розвиток самого господарства, розрахуватися з податками, орендою землі та пайовиками, а головне – й надалі допомагати ЗСУ.

Пам’ятаю, коли зими були сніжними й морозними, то, щоб визначити стан рослин, доводилося видовбувати в полі моноліти, а тепер вистачає лише візуального спостереження, – розповів досвідчений хлібороб.

Господарюючи у зони ризикованого землеробства, землероби насамперед дбайливо підбирають для сівби найбільш перспективні сорти озимих і ярих хлібних та технічних культур. Не менш ретельно дотримуються агротехнічних норм з сівби та догляду за рослинами.

Сьогодні посіви пшениці та ріпаку оцінюються як добрі.

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