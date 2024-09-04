Верховна Рада звільнила чотирьох міністрів: частину кадрових рішень провалено

Про це повідомив депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його інформацією, сьогодні звільнено:

Олександра Камишина з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Ольгу Стефанишину з посади Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

з посади Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Руслана Стрільця з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Дениса Малюська з посади міністра юстиції України.

При цьому в Раді відклали звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України.

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Провалили голосування за:

Відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки. Лише 205 депутатів проголосували «за»;

з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки. Лише 205 депутатів проголосували «за»; Звільнення Віталія Коваля з посади Голови Фонду державного майна України;

з посади Голови Фонду державного майна України; Звільнення Ірини Верещук з посади Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що буде далі

Попри те, що сьогодні частину провалили – це лише тимчасово. Наразі вже повторно проводять Комітети і завтра кадрові питання повторно винесуть до зали, зазначив Ярослав Железняк.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія оголосив, що склад Кабінету міністрів буде змінено більш ніж на 50%, на уряд чекає «велике перезавантаження».

«Як і обіцяли велике перезавантаження уряду, вже можна очікувати цього тижня. Понад 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра на нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний список буде визначено на засіданні фракції 4 вересня. Прохання стежити тільки за офіційними новинами», – написав він у телеграм.

Президент Володимир Зеленський також анонсував кадрові зміни в Кабінеті міністрів, а також в Офісі президента.

За словами Зеленського, осінь буде надзвичайно важливою для України. Тому необхідно посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення.

«Я вже говорив про перезавантаження нашого керівництва міністрів, багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради України чотири з половиною, тобто п’ять років. Нам сьогодні потрібна нова структура і ці кроки пов’язані з посиленням нашої держави на різних етапах», – прокоментував Зеленський рішення про кадрові зміни в уряді.

Нагадаємо, увечері 2 вересня за рішенням наглядової ради НЕК «Укренерго» з посади звільнили керівника компанії Володимира Кудрицького.