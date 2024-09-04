Новини Одеси та Одеської області

Верховна Рада звільнила чотирьох міністрів: частину кадрових рішень провалено

Верховна Рада звільнила чотирьох міністрів: частину кадрових рішень провалено

Сьогодні, 4 вересня, депутати Верховної ради України голосували за низку кадрових змін. У результаті ухвалено рішення про звільнення чотирьох міністрів.

Про це повідомив депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його інформацією, сьогодні звільнено:

  • Олександра Камишина з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Ольгу Стефанишину з посади Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Руслана Стрільця з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Дениса Малюська з посади міністра юстиції України.

При цьому в Раді відклали звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України.

Читайте також: У Раду подали заяви про відставку одразу 3 міністри та голова Фонду держмайна

Провалили голосування за:

  • Відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки. Лише 205 депутатів проголосували «за»;
  • Звільнення Віталія Коваля з посади Голови Фонду державного майна України;
  • Звільнення Ірини Верещук з посади Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що буде далі

Попри те, що сьогодні частину провалили – це лише тимчасово. Наразі вже повторно проводять Комітети і завтра кадрові питання повторно винесуть до зали, зазначив Ярослав Железняк.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія оголосив, що склад Кабінету міністрів буде змінено більш ніж на 50%, на уряд чекає «велике перезавантаження».

«Як і обіцяли велике перезавантаження уряду, вже можна очікувати цього тижня. Понад 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра на нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний список буде визначено на засіданні фракції 4 вересня. Прохання стежити тільки за офіційними новинами», – написав він у телеграм.

Президент Володимир Зеленський також анонсував кадрові зміни в Кабінеті міністрів, а також в Офісі президента.

За словами Зеленського, осінь буде надзвичайно важливою для України. Тому необхідно посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення.

«Я вже говорив про перезавантаження нашого керівництва міністрів, багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради України чотири з половиною, тобто п’ять років. Нам сьогодні потрібна нова структура і ці кроки пов’язані з посиленням нашої держави на різних етапах», – прокоментував Зеленський рішення про кадрові зміни в уряді.

Нагадаємо, увечері 2 вересня за рішенням наглядової ради НЕК «Укренерго» з посади звільнили керівника компанії Володимира Кудрицького.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk