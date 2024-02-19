Чи подовжать допомогу переселенцям до кінця війни?

За словами нардепа Максима Ткаченка, зараз лише половина всіх зареєстрованих ВПО, а це близько 2,6 мільйона осіб, отримують щомісячну допомогу на проживання (3000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 гривень – для решти). Якщо документ ухвалять, то 80% із цих людей і надалі отримуватимуть допомогу.

Водночас, законопроект встановлює умови відмови або призупинення грошової допомоги. Серед них:

повернення ВПО додому, на тимчасово окуповану територію або до зони бойових дій;

виїзд за кордон без поважних причин;

наявність придатного для проживання житла площею щонайменше 13,65 кв. м на одного члена сім’ї, але не менше ніж 25 кв. м на сім’ю.

Також у допомозі відмовлять тим, хто вже одержав допомогу від держави за програмами «єОселя» або «єВідновлення». А також людям, які щомісяця заробляють понад 14200 гривень на особу, придбали нерухоме або рухоме майно вартістю, що перевищує встановлений кордон.

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