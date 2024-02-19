Чи подовжать допомогу переселенцям до кінця війни?

З 1 березня очікується скасування виплат на проживання для більшості внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак у Раді було зареєстровано законопроект №10382 (від 9 лютого 2024 року), у якому пропонується подовжити ці виплати до закінчення воєнного стану та інтеграції переселенців у нові громади. Тобто доти, доки люди не обживуться на новому місці, особливо якщо вони не мають житла, майна або стабільних доходів на контрольованій території України.
За словами нардепа Максима Ткаченка, зараз лише половина всіх зареєстрованих ВПО, а це близько 2,6 мільйона осіб, отримують щомісячну допомогу на проживання (3000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 гривень – для решти). Якщо документ ухвалять, то 80% із цих людей і надалі отримуватимуть допомогу.
Водночас, законопроект встановлює умови відмови або призупинення грошової допомоги. Серед них:
- повернення ВПО додому, на тимчасово окуповану територію або до зони бойових дій;
- виїзд за кордон без поважних причин;
- наявність придатного для проживання житла площею щонайменше 13,65 кв. м на одного члена сім’ї, але не менше ніж 25 кв. м на сім’ю.
Також у допомозі відмовлять тим, хто вже одержав допомогу від держави за програмами «єОселя» або «єВідновлення». А також людям, які щомісяця заробляють понад 14200 гривень на особу, придбали нерухоме або рухоме майно вартістю, що перевищує встановлений кордон.
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