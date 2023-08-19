Програма обміну лампочок розширюється: що зміниться?

Програма обміну лампочок розжарювання на нові енергозберігаючі пристрої розширюється.

За інформацією Мінцифри, послуга наразі доступна для ОСББ, соціальних установ, закладів культури, спортивних організацій.

«Від старту послуги у «Дії» українці обміняли вже 20+ мільйонів старих ламп. Масштабуємо програму – тепер обмін лампочок доступний для органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо», – повідомляють у відомстві.

Як обміняти лампочки у програмі «Дія»?

авторизуйтеся на порталі «Дія» з КЕПом юридичної особи;

перевірте інформацію про підприємство;

перейдіть до розділу Послуги, виберіть «Обмін лампочок» та заповніть заяву;

вкажіть площу, щоб побачити межу та вибрати необхідну кількість та тип ламп. Вкажіть розташування організації;

перевірте інформацію;

підпишіть запит.

Після цього з вами зв’яжуться працівники «Укрпошти» та розкажуть про подальші кроки.

Нагадаємо, з 30 січня 2023 року «Укрпошта» розпочала масовий обмін старих лампочок розжарювання на нові світлодіодні. За цей час близько 3,5 мільйона людей взяли участь у цій акції та обміняли близько 16,5 мільйона ламп.

А з 1 травня обмінювати лампи розжарювання на «економки» можна було лише в обласних центрах.

Стаття на тему: Як обмінювала лампочки на Укрпошті журналіст «Одеського життя».