Чи дадуть субсидію переселенцям, які винаймають житло?

Чи дадуть субсидію переселенцям, які винаймають житло?

Сім’я, яка винаймає будинок або квартиру, має право на субсидію. Субсидія може призначатися одному із членів сім’ї, які не зареєстровані в будинку або квартирі, але орендують їх.

Як, розповіли у Міністерстві соцполітики, у такому разі під час оформлення субсидії необхідно надати договір оренди житла. Але якщо людина є внутрішньо переміщеною особою (ВПО), то субсидія може бути призначена і без договору оренди.

Якщо переселенець вже отримує субсидію за житло, залишене після 24 лютого 2022 року, тоді ще одну субсидію (за фактичним місцем проживання) йому не призначать.

Нагадаємо, заяву на субсидію можна подати до Пенсійного фонду, як прийшовши особисто, так і через інтернет за посиланням.

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