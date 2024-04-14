Субсидія на літній період: кому треба по неї звернутися?

За інформацією Пенсійного фонду, житлова субсидія призначається до дати закінчення опалювального сезону – до 15 квітня. З травня субсидії на неопалюваний період для більшості одержувачів будуть призначені автоматично.
Водночас є сім’ї (домогосподарства), яким треба подати нову заяву. Це необхідно зробити у випадку, якщо:
- заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
- у складі сім’ї є внутрішньо переміщені особи;
- кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у сім’ї менша, ніж кількість зареєстрованих;
- домогосподарство претендує на призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Подати заяву треба і тим, хто має право на субсидію, але в опалювальний період субсидія була призначена у розмірі 0,00 гривні.
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