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Субсидія на літній період: кому треба по неї звернутися?

Субсидія на літній період: кому треба по неї звернутися?

За інформацією Пенсійного фонду, житлова субсидія призначається до дати закінчення опалювального сезону – до 15 квітня. З травня субсидії на неопалюваний період для більшості одержувачів будуть призначені автоматично.

Водночас є сім’ї (домогосподарства), яким треба подати нову заяву. Це необхідно зробити у випадку, якщо:

  • заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
  • у складі сім’ї є внутрішньо переміщені особи;
  • кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у сім’ї менша, ніж кількість зареєстрованих;
  • домогосподарство претендує на призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Подати заяву треба і тим, хто має право на субсидію, але в опалювальний період субсидія була призначена у розмірі 0,00 гривні.

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