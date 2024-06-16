Дадут ли субсидию переселенцам, которые снимают жилье?

Дадут ли субсидию переселенцам, которые снимают жилье?

Семья, которая снимает дом или квартиру, имеет право на субсидию. Субсидия может назначаться одному из членов семьи, которые не зарегистрированы в доме или квартире, но арендуют их.

Как рассказали в Министерстве соцполитики. В таком случае при оформлении субсидии необходимо предоставить договор аренды жилья. Но если человек является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), то субсидия может быть назначена и без договора аренды.

Если переселенец уже получает субсидию за жилье, покинутое после 24 февраля 2022 года, тогда еще одну субсидию (по фактическому месту жительства) ему не назначат.

Напомним, заявление на субсидию можно подать в Пенсионном фонде, как придя лично, так и через интернет по ссылке.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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