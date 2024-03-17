Була в Одесі вулиця – братів Ачканових: а хто вони?

Ріс, боровся, страждав і розстріл заробив

Григорій – молодший із братів Ачканових – у 1887 році народився в Одесі в сім’ї моряка, з роками і сам став судновим механіком. З 17-ти років – у більшовицькій партії, член Одеського підпільного комітету. Не раз піддавався арештам.

Читайте також: Чому в Одесі вже немає вулиці Урицького

Після революції 1917-го пішов вгору партійною лінією, створював в Одесі червоногвардійські загони, був тут комісаром пошти та телеграфу (1918 рік). З 1923 року очолив ЦК профспілки водників, увійшов до міжнародних органів по цій лінії. Керував Радторгфлотом, морським Реєстром СРСР.

Загалом активно працював на радянську владу, за становлення якої в молодості так активно боровся. І вона традиційно за тодішніми мірками йому «віддячила». Як часто буває у житті, за що боровся – на те й напоровся: у березні сумно пам’ятного 1937-го його заарештували, унюхавши у ньому ворога народу. 3 грудня 1937 року суд засудив його до «вищої міри соціального захисту», як тоді формулювали. Того ж дня Григорія Ачканова розстріляли.

Після приходу до влади Микити Хрущова старого одеського більшовика реабілітували і в 1965 навіть назвали його ім’ям танкер, який борознив моря майже 30 років. У 1993 році судно вирушило в свій останній рейс до Індії, де стало металобрухтом.

По партійній лінії…

Що цікаво, його старшого брата Федора, як ЧСЗР, тоді не зачепили. Була тоді така сумна абревіатура: Член Сім’ї Зрадника Батьківщини. Мітлою міли дітей та батьків, дружин та чоловіків, сестер та братів. Але старший Федір, який був старший за молодшого брата на 6 років, благополучно дожив до 1957 року.

У до- і післяреволюційні роки біографія в нього, як під копірку з брата: те саме партійне членство, та ж підпільна діяльність, ті самі арешти та заслання. Відомо, що активний учасник жовтневого перевороту. 1919-го член ревкому у Києві, Одесі, заступник голови Всеукраїнського ж.-д. ревкому. А далі – ніде нічого, окрім кількох слів: з 1920 року – на партійній, радянській та господарській роботі. Ну, ще перебував у «Товаристві старих більшовиків», жив у Москві і орден Леніна заробив…

Вас також може зацікавити: Знаменита площа Мартинівського та вулиця Загубанського: як з’явилися і куди зникли

Колись пролетарський поет Маяковський так озвучив звернення революційних матросів до членів Тимчасового уряду: «Які тут тимчасові? Слазь! Скінчився ваш час…» Десь так Історія сказала і вуличним табличкам із написом «Братів Ачканових» в Одесі. З 1996 року це вулиця Грушевського. Ще цікаво, що до Ачканових ця вулиця теж мала ім’я двох братів – Анатра. То були великі одеські промисловці.

Раніше ми розповідали, чому відклали перейменування сотні одеських вулиць.

Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса