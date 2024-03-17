Была в Одессе улица – братьев Ачкановых: а кто они?

Рос, боролся, страдал и расстрел схлопотал

Григорий – младший из братьев Ачкановых – в 1887 году родился в Одессе, в семье моряка, с годами и сам стал судовым механиком. С 17-ти лет – в большевистской партии, член Одесского подпольного комитета. Не раз подвергался арестам.

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После революции 1917-го пошел вверх по партийной линии, создавал в Одессе красногвардейские отряды, был здесь комиссаром почты и телеграфа (1918 год). С 1923 года возглавил ЦК профсоюза водников, вошел в международные органы по этой линии. Руководил Совторгфлотом, морским Регистром СССР.

В общем, активно трудился на советскую власть, за становление которой в молодости так активно боролся. И она традиционно по тогдашним меркам его «отблагодарила». Как часто бывает в жизни, за что боролся – на то и напоролся: в марте печально памятного 1937-го его арестовали, унюхав в нем врага народа. 3 декабря 1937 года суд приговорил его к «высшей мере социальной защиты», как тогда формулировали. В тот же день Григорий Ачканов был расстрелян.

После прихода к власти Никиты Хрущева старого одесского большевика реабилитировали и в 1965 году даже назвали его именем танкер, который бороздил моря почти 30 лет. В 1993 судно отправилось в свой последний рейс в Индию, где стало металлоломом.

По партийной линии…

Что интересно, его старшего брата Федора, как ЧСИР, тогда не тронули. Была тогда такая грустная аббревиатура: Член Семьи Изменника Родины. Метлой мели детей и родителей, жен и мужей, сестер и братьев. Но старший Федор, который был старше младшего брата на 6 лет, благополучно дожил до 1957 года.

В до- и послереволюционные годы биография у него, как под копирку с брата: то же партийное членство, та же подпольная деятельность, те же аресты и ссылки. Понятно, что активный участник октябрьского переворота. В 1919-м член ревкома в Киеве, Одессе, зампредседателя Всеукраинского ж.-д. ревкома. А дальше – нигде ничего, кроме нескольких слов: с 1920 года – на партийной, советской и хозяйственной работе. Ну, еще состоял в «Обществе старых большевиков», жил в Москве и орден Ленина схлопотал…

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Когда-то пролетарский поэт Маяковский так озвучил обращение революционных матросов к членам Временного правительства: «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время…» Где-то так История сказала и уличным табличкам с надписью «Братьев Ачкановых» в Одессе. С 1996 года это улица Грушевского. Еще интересно, что до Ачкановых эта улица тоже носила имя двух братьев – Анатра. Это были крупные одесские промышленники.

Ранее мы рассказывали, почему отложили переименование сотни одесских улиц.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса