Ти ще живий, Масонський будинок? До восьмої річниці «гроху» (фото)

Ти ще живий, Масонський будинок? До восьмої річниці «гроху» (фото)

Рівно вісім років тому, 20 липня 2016 року в Одесі обвалився Масонський будинок на вулиці Княжій (кут Новосельського). І хоча зараз нам, здається, аж ніяк не до подібних «дат», все ж таки ми пройшлися вулицями «тихого центру», аби дізнатись, в якому стані зараз творіння Бернардацці.

Творіння, можна сказати, немає. От поки фотографувала відомі одеські руїни, одна жіночка здивовано спитала: «Навіщо ви це робите? Невже нема що знімати?»

Так, руїни… Ні, спочатку паркан, за який можна спокійно потрапити. Та не робіть цього сам паркан ледь живий, як і оці руїни. До того ж територія перетворилася на смітник.

Масонский дом в Одессе: развалины
Масонский дом в Одессе
Масонский дом в Одессе, забор
Масонский дом в Одессе, свалка
Масонский дом в Одессе: 20 июля 2024

Руїни будинку, якщо можна так сказати, ще живі. Ледь живі. Це ще багато чого не побачиш, бо ж дерева прикривають жахливий стан того, що ми маємо від колишньої красоти. Нагадаємо, масонський будинок давно, ще до «гроху» стояв закритий, в очікуванні своєї долі. От і дочекався… Але ж був цілий, з елементами «колишньої краси». «Одеське життя» публікувало світлини колишнього блискучого інтер’єру будинку у тихому центрі.

Нагадаємо, ніякий він насправді не «масонський»: так іменувався тільки тому, що мав елементи декору, що нагадують масонські символи. Це був будинок Імператорського технічного товариства ― творіння Бернардацці за проєктом Меснера.

Як ми вже розповідали, тут збиралися і ділилися здобутками найкращі уми технічної думки. 15 вересня 1897 року тут проходила виставку, присвячена досягненням фотографії та її застосуванню. Та які тільки виставки тут не проходили!..

У 1912 році за цією адресою вказується вечірня школа для дорослих жінок, пізніше ― Міське початкове училище, далі Імператорське технічне товариство створило курси, де поранені солдати освоювали нові професії, щоб мати можливість влаштуватися після поранення на роботу.

Діяло тут і Товариство турботи про дітей, що ставило собі за мету відкривати народні дитячі садки, притулки, майданчики для дітей, влаштовувати екскурсії та розваги для дітей найбідніших верств населення, де вони могли б правильно розвиватися фізично, розумово та морально.

Трохи пізніше тут був Політехнічний інститут…

За радянських часів тут знаходився «закритий» завод (так званий «ящик»)… Потім будівля довго і «міцно» пустувала, місцеві жителі стали скаржитися, що варто опуститися сутінками, як у закриту будівлю «хтось залазить, то вогонь запалюють, то щось виносять». До речі, багато хто залишився впевненим, що «падіння» Масонського будинку було викликане саме цим «втручанням».

Масонский дом в Одессе, руины
Масонский дом в Одессе, территория
Масонский дом в Одессе, фасад
Масонский дом в Одессе, забор
Как выглядит секйчас Масонский дом в Одессе

Що тепер, після гроху? Вісім років «напіврозпаду». Останки Масонського будинку і тепер, посеред липневого спекотного дня, все ще викликають якийсь містичний страх своїм «зовнішнім виглядом». Жах, який навіть описати важко. Тож дивіться на «свіжі» світлини, зроблені в день восьмої річниці падіння творіння Бернардацці…

Чи є новини про долю цих руїн? Так, є.

Як повідомляло «Одеське життя», представник Одеської обласної прокуратури звернувся до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу та повернення у власність міста того, що залишилося від пам’ятки архітектури, яку одесити називають «Масонським будинком»…

Вимоги прокурора такі: розірвати договір купівлі-продажу, укладений між Управлінням обласної ради з майнових відносин та Товариством з обмеженою відповідальністю «Одесабуд» і зобов’язати компанію повернути майно.

Зазначимо, підготовче засідання суду через відсутність відповідача кілька разів переносилося.

А взагалі судова історія колишнього величного будинку, а тепер «величних» руїн ― тривала… Дуже тривала… І продовжує тривати…

Тож маємо те, що маємо. Що маємо конкретно? Дивіться на наші світлини…

Масонский дом в Одессе, за забором
Как выглядит секчас Масонский дом
Как выглядит сейчас Масонский дом в Одессе
Как выглядит одесский Масонский дом в июля 2024
Все, что осталось от Масонского дома в Одессе, июль 2024 г.

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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