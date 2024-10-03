Багато шахраїв та обмеження від НБУ: як працюють волонтери на третій рік війни

Олена — керівниця та засновниця Всеукраїнського добровольчого об’єднання «Служба підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів «Альвіс». Жінка родом із Харкова, але її чоловік — прикордонник, тому їхня домівка там, куди його відправляють на службу. Так склалося, що початок повномасштабної війни вона зустріла в Херсонській області, опинившись в окупації. Поки чоловік захищав країну, Олена долучилася до знайомих волонтерів, а згодом вирішила створити власну громадську організацію.

Про створення громадської організації

— Олено, як виникла ідея створити громадську організацію?

— Моя волонтерська діяльність розпочалася з бажання допомогти нашим захисникам. Чоловік із товаришами вирушили на фронт без належного екіпірування. Один із бійців навіть не мав взуття. Під час окупації я організувала перший збір і за добу зібрала 300 тисяч гривень на амуніцію. У квітні 2022 року виїхала з Херсона і опинилася в Одесі. Тут приєдналася до волонтерського фонду. Проте його закрили, були проблеми з оформленням. Спостерігаючи за їх помилками, я вирішила відкрити свою громадську організацію.

— Що потрібно для відкриття громадської або волонтерської організації?

— Для реєстрації громадської організації необхідно мінімум двоє осіб: засновник і співзасновник. Саме це відрізняє від волонтерського фонду, де колективне рішення не обов’язкове. Далі слід звернутися до Міністерства юстиції та подати заявку. Для подання заявки знадобляться паспорт та ІПН засновника та співзасновника. Найпростіше це зробити через сайт — minjust.gov.ua, де заповнити форму на шість сторінок. Я заповнювала її з юристом, щоб уникнути помилок. Також треба придумати назву організації або фонду українською та англійською мовами. І обов’язково підготувати статут, де описуються напрями волонтерської діяльності. Приклад статуту можна знайти на сайті Міністерства юстиції. Відповідь на ухвалення організації надходить протягом десяти днів.

— Навіщо волонтерам офіційне оформлення?

— Офіційне оформлення необхідне з кількох юридичних причин. По-перше, для отримання гуманітарної допомоги все має бути задокументовано і підтверджено актами. Це офіційний документ, який засвідчує безоплатну передачу товарів від однієї організації до іншої на певну суму. Якщо йдеться про невеликі внески від приватних осіб, офіційного оформлення може не бути. Але при великих обсягах допомоги від підприємств усе повинно бути зареєстровано. Деякі організації навіть вимагають попередній запит на отримання допомоги. Це іноді ускладнює процес передачі необхідного військовим. Складно попросити бійця на передовій заповнити запит чи звіт за отримані продукти, чи воду. Проте у випадку важливих речей, як-от екіпірування, транспорт або зброя, військові зазвичай подають офіційні запити.

Як збирають кошти під час війни

— А що з коштами?

— Ось це якраз друга важлива сторона офіційного оформлення громадської організації або фонду. Це необхідно для прозорості фінансів. Коли збираються великі суми, податкова може зацікавитися походженням коштів на особистих рахунках. Тому необхідна довідка про неприбутковість і бажано зареєструвати спеціальну волонтерську картку. Проте бувають випадки, коли на такі картки накладають арешт через підозрілі транзакції. Натомість з особистими картками такі ситуації трапляються рідше. Податкова наразі нас не перевіряла, але вони частіше звертають увагу на великі фонди, як «Повернись живим» або фонд Сергія Притули.

— Об’ява Нацбанку про те, що будуть блокувати кошти, вас збентежила?

— Про це почали говорити ще в травні цього року. Але я сумніваюся, що це сильно вплине на маленькі волонтерські фонди. Хоча, коли ми купували автомобіль для фронту, я все ж хвилювалася через можливе блокування коштів. У банку пояснили, що можна знімати до 100 тисяч гривень на добу і не більше 400 тисяч на місяць, що зменшує ризик блокувань. Щоб убезпечити себе, я розподіляла гроші між кількома картками в різних банках і знімала з різних рахунків.

— Як на третій рік війни йдуть збори коштів?

— Збори коштів йдуть дуже важко, і здебільшого закриваються тими ж людьми, які допомагали з самого початку. Тепер майже кожен з українців має власні збори, і це впливає на загальний результат. Можливо, люди стали менше довіряти волонтерам через появу псевдоволонтерів. Часом доводиться звертатися до знайомих через особисті повідомлення, щоб привернути увагу до зборів. Результати можуть сильно відрізнятися: одного дня немає нічого, іншого — 20-50 гривень, а інколи вдається зібрати навіть 10 тисяч. Успіх часто залежить від періоду місяця — на початку, коли люди отримують зарплату, шанси закрити збір вищі.

Поради: як визначити шахраїв серед волонтерів

— Скільки волонтерів у вашій команді і кому допомагаєте?

— У моїй команді 22 офіційних волонтери з різних областей України. Крім того, є й неофіційні учасники, які допомагають, але не зареєстровані. Ми підтримуємо військових, працівників ДСНС та їхні родини, забезпечуємо їх ліками, харчами, засобами гігієни, а також допомагаємо з лікуванням. Крім цього, допомагаємо ветеранам адаптуватися до цивільного життя, надаємо консультації фахівців різних профілів та психологічну підтримку. Також регулярно виїжджаємо у прифронтові зони.

— Як можна отримати допомогу від вашої організації?

— Ми укладаємо договір із військовослужбовцями, які перебувають під нашим патронатом. Хоча таких військових небагато, вони отримують якісну підтримку. Зараз у нас близько 70 підопічних на фронті, багато з них поранені, і ми допомагаємо їм із лікуванням. Раз на місяць надсилаємо допомогу у вигляді боксів (незалежно від актуальних потреб), вітаємо їхніх дітей зі святами та надаємо підтримку родичам.

— Як відрізнити волонтерів від шахраїв?

— Навіть офіційна реєстрація фонду не завжди гарантує чесність, і розпізнати таких людей нелегко. Контролювати цей процес на 100% неможливо — усе залежить від совісті кожної людини. Ми завжди публікуємо чеки на придбані товари, а також скриншоти з карток, щоб показати, скільки було зібрано і хто зробив внесок. Іноді я записую відеозвіти. Рекомендую людям діяти так: якщо ви вирішили допомагати, оберіть двох або трьох перевірених волонтерів і співпрацюйте з ними.

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