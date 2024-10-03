В Одесі за допомогою ігр допомогли військовим: що відбувалося на фестивалі DIVA

Цього року фестиваль DIVA провів у Одесі Форум трансформаційних ігор, спрямований на психологічну підтримку жінок в умовах війни. Захід зібрав провідних ігропрактиків світу та волонтерів, які допомагають фронту.

— У роки війни одне з наших головних завдань полягає в допомозі волонтерам, тим, хто надає безпосередню допомогу фронтовикам, — зазначила Генеральний директор фестивалю DIVA Ірина Сидорук.

Трансформаційні ігри відкривають великі можливості для прояву найкращих якостей особистості, дають змогу розкрити внутрішній потенціал з найбільшою ефективністю, поставити нові цілі та відкрити нові горизонти їх досягнення.

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Форум поєднав психологічні практики з благодійністю. Під час заходу було проведено аукціон, на якому зібрали понад 5 тисяч доларів на закупівлю дронів для 18-го Окремого батальйону морської піхоти.

Гроші зібрали під час виступу письменниці та поетеси, авторки і виконавиці своїх пісень Олени Палашек. Окрему подяку висловили Президентці Асоціації Жінок ДІЯ — Наталії Делієвій, яка організує постійну підтримку цього підрозділу.

Учасниці мали можливість взяти участь у різноманітних трансформаційних іграх під керівництвом досвідчених психологів та психотерапевтів. Беручи участь у Т–грі, ти опиняєшся в «театрі свого життя» і можеш поглянути на ролі, які в ньому граєш, побачити свої перспективи з позиції стороннього спостерігача та отримати підказки від грамотного психолога–ігропрактика.

Захід підтримали партнери, серед яких компанія STRATEG, Be Craft Perfume, бренд VENSA та мережа магазинів NO TABOO, які також регулярно надають допомогу підрозділам ЗСУ.

Фестиваль DIVA продемонстрував, як культурні та психологічні заходи можуть ефективно поєднуватися з волонтерською діяльністю, підтримуючи як фронт, так і тил у складний для України час.