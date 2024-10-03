Прогноз синоптиків на п’ятницю, 4 жовтня: сухо та тепло

Завтра, у п’ятницю, 4 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується суха та тепла погода.
Прогноз погоди в Одесі на 4 жовтня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-16°C, вдень 21-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 жовтня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 11-16°C, вдень 20-25°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
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