Много мошенников и ограничения от НБУ: как работают волонтеры на третий год войны

Елена — руководитель и основательница Всеукраинского добровольческого объединения «Служба поддержки и интеграции военнослужащих и ветеранов «Альвис». Женщина родом из Харькова, но ее муж — пограничник, поэтому их дом там, куда его отправляют на службу. Так сложилось, что начало полномасштабной войны она встретила в Херсонской области, оказавшись в оккупации. Пока муж защищал страну, Елена присоединилась к знакомым волонтерам, а впоследствии решила создать собственную общественную организацию.

О создании общественной организации

— Елена, как возникла идея создать общественную организацию?

— Моя волонтерская деятельность началась с желания помочь нашим защитникам. Мужчина с товарищами отправились на фронт без надлежащей экипировки. Один из бойцов даже не имел обуви. Во время оккупации я организовала первый сбор и за сутки собрала 300 тысяч гривен на амуницию. В апреле 2022 года уехала из Херсона и оказалась в Одессе. Здесь присоединилась к волонтерскому фонду. Однако его закрыли, были проблемы с оформлением. Наблюдая за их ошибками, я решила открыть свою общественную организацию.

— Что нужно для открытия общественной или волонтерской организации?

— Для регистрации общественной организации необходимо минимум два человека: учредитель и соучредитель. Именно это отличает от волонтерского фонда, где коллективное решение не обязательно. Далее следует обратиться в Министерство юстиции и подать заявку. Для подачи заявки понадобятся паспорт и ИНН учредителя и соучредителя. Проще всего это сделать через сайт — minjust.gov.ua, где заполнить форму на шесть страниц. Я заполняла ее с юристом, чтобы избежать ошибок. Также надо придумать название организации или фонда на украинском и английском языках. И обязательно подготовить устав, где описываются направления волонтерской деятельности. Пример устава можно найти на сайте Министерства юстиции. Ответ на принятие организации поступает в течение десяти дней.

— Зачем волонтерам официальное оформление?

— Официальное оформление необходимо по нескольким юридическим причинам. Во-первых, для получения гуманитарной помощи все должно быть задокументировано и подтверждено актами. Это официальный документ, удостоверяющий безвозмездную передачу товаров от одной организации к другой на определенную сумму. Если речь идет о небольших взносах от частных лиц, официального оформления может не быть. Но при больших объемах помощи от предприятий все должно быть зарегистрировано. Некоторые организации даже требуют предварительный запрос на получение помощи. Это иногда усложняет процесс передачи необходимого военным. Сложно попросить бойца на передовой заполнить запрос или отчет за полученные продукты, или воду. Однако в случае важных вещей, например экипировки, транспорта или оружия, военные обычно подают официальные запросы.

Как собирают средства во время войны

— А что со средствами?

— Вот это как раз вторая важная сторона официального оформления общественной организации или фонда. Это необходимо для прозрачности финансов. Когда собираются большие суммы, налоговая может заинтересоваться происхождением средств на личных счетах. Поэтому необходима справка о неприбыльности и желательно зарегистрировать специальную волонтерскую карточку. Однако бывают случаи, когда на такие карты накладывают арест из-за подозрительных транзакций. Зато с личными картами такие ситуации случаются реже. Налоговая пока нас не проверяла, но они чаще обращают внимание на крупные фонды, как «Вернись живым» или фонд Сергея Притулы.

— Объявление Нацбанка о том, что будут блокировать средства, вас смутило?

— Об этом начали говорить еще в мае этого года. Но я сомневаюсь, что это сильно повлияет на маленькие волонтерские фонды. Хотя, когда мы покупали автомобиль для фронта, я все же волновалась из-за возможной блокировки средств. В банке объяснили, что можно снимать до 100 тысяч гривен в сутки и не более 400 тысяч в месяц, что уменьшает риск блокировок. Чтобы обезопасить себя, я распределяла деньги между несколькими карточками в разных банках и снимала с разных счетов.

— Как на третий год войны идут сборы средств?

— Сборы средств идут очень трудно, и в основном закрываются теми же людьми, которые помогали с самого начала. Теперь почти каждый из украинцев имеет собственные сборы, и это влияет на общий результат. Возможно, люди стали меньше доверять волонтерам из-за появления псевдоволонтеров. Иногда приходится обращаться к знакомым через личные сообщения, чтобы привлечь внимание к сборам. Результаты могут сильно отличаться: в один день нет ничего, в другой — 20-50 гривен, а иногда удается собрать даже 10 тысяч. Успех часто зависит от периода месяца — в начале, когда люди получают зарплату, шансы закрыть сбор выше.

Советы: как определить мошенников среди волонтеров

— Сколько волонтеров в вашей команде и кому помогаете?

— В моей команде 22 официальных волонтера из разных областей Украины. Кроме того, есть и неофициальные участники, которые помогают, но не зарегистрированы. Мы поддерживаем военных, работников ГСЧС и их семьи, обеспечиваем их лекарствами, продуктами, средствами гигиены, а также помогаем с лечением. Кроме этого, помогаем ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, предоставляем консультации специалистов различных профилей и психологическую поддержку. Также регулярно выезжаем в прифронтовые зоны.

— Как можно получить помощь от вашей организации?

— Мы заключаем договор с военнослужащими, которые находятся под нашим патронатом. Хотя таких военных немного, они получают качественную поддержку. Сейчас у нас около 70 подопечных на фронте, многие из них ранены, и мы помогаем им с лечением. Раз в месяц присылаем помощь в виде боксов (независимо от актуальных потребностей), поздравляем их детей с праздниками и оказываем поддержку родственникам.

— Как отличить волонтеров от мошенников?

— Даже официальная регистрация фонда не всегда гарантирует честность, и распознать таких людей нелегко. Контролировать этот процесс на 100% невозможно — все зависит от совести каждого человека. Мы всегда публикуем чеки на приобретенные товары, а также скриншоты с карточек, чтобы показать, сколько было собрано и кто сделал взнос. Иногда я записываю видеоотчеты. Рекомендую людям действовать так: если вы решили помогать, выберите двух или трех проверенных волонтеров и сотрудничайте с ними.

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