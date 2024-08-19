Гуманітарна допомога в Одесі: хто і як може її отримати

Гуманітарна допомога видається внутрішньо переміщеним особам, зареєстрованим у Єдиній інформаційній базі даних. А також – одеситам, які перебувають у складних життєвих обставинах, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям, пенсіонерам із мінімальними доходами.

Як подати заяву на допомогу

Для отримання гуманітарної допомоги в пунктах видачі необхідно надати документи, що засвідчують особу, та залишити замовлення. Якщо це допомога для переселенців, потрібно взяти із собою довідку ВПО.

Заяви приймають волонтери просто в гуманітарних центрах. Також звернутися по гуманитарку можна, зателефонувавши на гарячі лінії районних територіальних центрів соціального обслуговування.

Для літніх людей та осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, передбачено доставку допомоги додому.

Чи є обмеження у видачі гуманітарки

У муніципальних гуманітарних центрах внутрішньо переміщеним особам гуманітарну допомогу видають не частіше ніж один раз на чотири тижні. У волонтерському центрі «Гостина Хата» – не частіше ніж один раз на два тижні. Одесити, які отримують соціальні послуги від територіальних центрів, особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми з інвалідністю мають право на отримання гуманітарної допомоги не частіше ніж один раз на шість тижнів. Люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть отримати допомогу одноразово.

Допомогу, що надходить від міжнародних організацій, видають відповідно до їхніх вимог і термінів.

Гуманітарні центри, що працюють в Одесі

Муніципальні гуманітарні центри

Допомогу видають у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни, підгузків, дитячого харчування, іграшок, одягу, постільної білизни та інших необхідних речей.

Адреси і телефони:

вул. Ільфа і Петрова, 25 — 765-07-87;

сквер Георгія Гамова, 3 — 796-27-49;

вул. Приморська, 42 — (093) 813-31-98;

вул. Махачкалинська, 4 — 763-03-18;

вул. Рішельєвська, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерський центр «Гостинна Хата»).

Благодійний фонд «Дорога до дому»

Допомагають речами та харчуванням, коли ця допомога надходить від благодійників. Отримати її можуть підлітки з неблагополучних сімей, переселенці та сім’ї з маленькими дітьми, які перебувають у кризових ситуаціях. Для цього необхідно надати копії документів і написати заяву. Психологи-волонтери працюють із кожним, хто потребує підтримки, допомагають долати стреси. Також тут можна отримати юридичні консультації. Усі послуги – безкоштовні.

Адреси та телефони:

вул. Софіївська, 10 — 777-20-76,

вул. М’ясоїдівська, 46 — 711-18-18.

Координаційний центр з надання соціальної та гуманітарної допомоги Одеської єпархії УПЦ

Допомагають людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям і вимушеним переселенцям. Регулярно на території Центру проходять роздачі нужденним продуктів харчування, одягу, медикаментів, засобів першої потреби. Щотижня з понеділка по п’ятницю малозабезпеченим надають гарячі обіди. Для отримання допомоги необхідно в письмовій формі подати прохання, на ім’я Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела. У ньому – детально розповісти причину, через яку ви звертаєтеся. Якщо потребуєте продуктів, одягу та інших речей – вказати перелік усього необхідного. Обов’язково потрібно додати до прохання копію паспорта, довідку ЛТЕК про групу інвалідності, або посвідчення багатодітної сім’ї, або довідку переселенця. І вказати номер свого контактного телефону. Прийом прохань на надання допомоги проводиться щотижня у вівторок і п’ятницю з 10:00 до 14:00 на території Центру. Видача одягу – щотижня у вівторок і четвер з 10:00 до 13:00. Адреси та телефони: Олексіївська площа, 19; (098) 205-31-11.

Благодійний фонд «Тримай»

Необхідно пред’явити довідку, що підтверджує статус ВПО, або – матері-одиначки, довідку про те, що батько дитини – військовий – загинув або пропав безвісти. Зареєструватися можна через форму в телеграм-каналі «7:40». Коли привозять гуманітарну допомогу, волонтери пишуть про це у своїх соціальних мережах і оголошують про чергову реєстрацію. Тому потрібно обов’язково стежити за їхніми анонсами. Фонд проводить благодійні ярмарки, виставки, концерти, ігри та творчі майстер-класи на будь-який смак і вік у парку Горького. Дітям тут дарують фарби, комікси, іграшки, пригощають солодощами. Саме на цих ярмарках, як правило, роздають гуманітарну допомогу.

Міжнародний благодійний фонд «Карітас Україна»

Постраждалим від війни надають продуктові та гігієнічні набори, психологічні та юридичні консультації, фінансові гранти для переселенців. У цій організації можна взяти в безоплатну оренду реабілітаційне обладнання – милиці, колісні крісла, ролятори, ходунки, протипролежневі матраци. Ці засоби, а також – пелюшки, гелі, рукавички для миття, урологічні прокладки – надають вимушеним переселенцям і самотнім літнім одеситам.

Адреса Центру: вул. Південна, 40/1

Фінансові гранти для евакуйованих людей з інвалідністю першої-другої груп можна отримати за адресою вул. Генерала Петрова, 49, у робочі дні з 10:00 до 16:00.

Контактні телефони:

психологічна допомога – (050) 800-42-87; (050) 314-22-60;

юридичні консультації – (050) 314-22-70;

продуктові набори – (095) 295-33-31;

дитячий центр – (050) 337-00-74;

транспортні послуги – (050) 442-17-00;

оренда реабілітаційного обладнання та домашня опіка – (050) 477-30-10.

Благодійний фонд «У маминих долонях»

Надає гуманітарну допомогу мамам і дітям, які опинилися в скрутному становищі через війну. Тут допомагають продуктами харчування, гігієнічними наборами, дитячим харчуванням, підгузками, ліками для дітей і мам, солодощами для дітей, іграшками та навчальними матеріалами для дитячого розвитку. Отримати гуманітарну підтримку від фонду можуть мами з дітьми віком до 16 років і ті, що втратили роботу, залишили своє житло через його руйнування або внаслідок обстрілів, вимушені переїхати з окупованих територій. Щоб отримати допомогу від благодійного фонду, потрібно заповнити заявку на його сайті.

Центр підтримки бахмутян

Отримати допомогу можуть жителі цього міста, які зареєструвалися як ВПО в Одесі та Одеській області. Тут їм надають продуктові та гігієнічні набори, а також проводять майстер-класи для дітей та заходи для дорослих. За їхнім розкладом потрібно стежити в соціальних мережах.

Адреса і телефон: вул. Канатна, 71; (050) 345-15-55, (067) 345-15-55.

«ЯМАРІУПОЛЬ»

Для переселенців із Маріупольського району в Одесі. Тут можна отримати продуктові та гігієнічні набори. Крім того – консультації юриста і психолога. У центрі є дитячий простір, де проводять розважальні, спортивні та освітні заходи. Також – працює побутовий центр «ЯМаріуполь.Турбота». За попереднім записом можна отримати послуги стоматолога, лікаря, перукаря, майстра манікюру. Є пральня та швейна майстерня. Маріупольцям послуги надають за пільговими цінами.

Адреси та телефони: вул. Пишонівська, 30а; (050) 345-15-55, (067) 345-15-55, (050) 344-41-35.