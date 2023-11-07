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Скільки пам’яток архітектури в Одесі постраждали від російської агресії

Скільки пам’яток архітектури в Одесі постраждали від російської агресії

Через російську атаку на Одесу 5 листопада, окрім художнього музею, постраждали ще п’ять пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО. Всього з липня 2023 року постраждали або зруйновані 93 пам’ятки архітектури.

Про це розповів директор міського Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

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5 листопада від ворожого обстрілу постраждали пам’ятники архітектури, які опинилися біля епіцентру вибуху, на Софіївській:

  • вул. Софіївська, 5 (Одеський національний художній музей),
  • вул. Софіївська, 2 (корпус ОНМедУ),
  • вул. Софіївська, 12, 10, 8, 4/6.

Для детальної оцінки пошкоджень розпочала роботу комісія у складі 25 осіб – фахівців та представників влади. Але з огляду на статус пошкоджених будівель до Одеси мають приїхати ще й фахівці ЮНЕСКО.

“До Одеси має приїхати місія та експерти ЮНЕСКО і власноруч це все зафіксувати, щоб потім була відповідальність від агресора, який навмисно руйнує культурну спадщину та порушує міжнародні конвенції”, – зазначив Ліптуга.

А поки що в ЮНЕСКО засудили черговий обстріл Одеси, внаслідок якого постраждала будівля Національного художнього музею.

 

“Художній музей в Одесі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вчора ввечері знову постраждав внаслідок російського удару. ЮНЕСКО рішуче засуджує атаку”, – йдеться на Facebook-сторінці організації.

Раніше “Одеське життя” писало, навіщо Одесі включення до списку спадщини ЮНЕСКО.

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