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Одеську військову академію та Інститут військово-морських сил евакуюють із міста: співробітники незадоволені

Одеську військову академію та Інститут військово-морських сил евакуюють із міста: співробітники незадоволені

За інформацією розвідки, в Одесі найближчим часом можуть бути атаковані військові виші, через що терміново евакуюють Одеську військову академію та Інститут ВМС. Співробітники кажуть, що працювати їм доведеться буквально в голому полі.

Командування військових вищих навчальних закладів неофіційно каже, що передислокація – вимушений захід: розвідка інформує, що найближчим часом росіяни завдадуть ракетних ударів по центрах підготовки українських офіцерів. У переліку цілей – Військова академія Одеси та Інститут Військово-морських сил.

Про те, що поспішна евакуація військових вишів Одеси в інші регіони викликала невдоволення їхніх працівників, повідомляє видання «Думская».

Один з офіцерів військової академії розповів виданню, що співробітників поставили перед фактом: на них чекає навчання у відкрите поле з бліндажами і наметами.

«Зрозуміло, що йде війна, що таке іноді трапляється, але не можна ж зовсім викидати людей у степ пізньої осені! Має бути якась підготовка, якась інфраструктура створена. А її немає!», – каже джерело.

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