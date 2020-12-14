Новости Одессы и Одесской области

Фейерверк будет: как в Одессе встретят Новый год-2021? (видео)

Фейерверк будет: как в Одессе встретят Новый год-2021? (видео)

Главную новогоднюю елку Одессы на Думской площади откроют 19 декабря, в День Святого Николая. А центр города украсят праздничной иллюминацией и оборудуют фотозоной. 

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Часть мероприятий все же пройдет онлайн, с прямой трансляцией на сайте мэрии и в соцсетях, сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман. Это связано с коронавирусом.

Также у памятника Дюку установят карусель, а дети смогут прокатиться по Приморскому бульвару на праздничном паровозике. Будет и ярмарка – на Приморском бульваре.

В Летнем театре Горсада откроется резиденция Деда Мороза, а на Греческой площади – каток.

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В Новогоднюю ночь во всех районах города организуют праздничные фейерверки, а городских телеканалах будут транслировать праздничный концерт.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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