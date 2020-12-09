Что в Одессе с предстоящим Новым годом: елок мало, приколов много, а праздники – онлайн (фото)

Ежегодное «соревнование», какая елка главная, какая наряжена первой и как успеть побывать на всех рождественско-новогодних мероприятиях – это не про этот год. Что у нас с уличными елками и с уличными же приметами Нового года в центре города? И как мы будем «массово» веселиться?

Где уже появились елки?

Пробежавшись по Приморскому бульвару, отмечаем: рядом с Дюком – девятисвечник Ханукия, который устанавливают каждый год. А вот новогодних примет – практически никаких. Ну, разве что установлена небольшая елочка рядом с устричной.

Дальше – тишина: Думская площадь пустынна. Бегом на Дерибасовскую. Там в прошлом году первую елку (не «главную») устанавливали 21 ноября. В этом году – тоже тишина. Ну, разве что рядом с некоторыми кафешками стоят себе елочки, но не новогодние.

В Горсаду тоже любуемся вечнозелеными красавицами, но никак не новогодними. А вот там же у одного из ресторанчиков елочку все же стали украшать.

Театральная площадь главным новогодним атрибутом тоже пока не радует – ни «классическим», ни в «золоте», равно как и Соборная. Правда, у Оперного театра елочку, украшенную особыми игрушками на театральную тему, мы все же отыскали.

В Летнем театре елочка самоукрашена шишками. Кто-то прикололся: уложил на одну из ее веток снежок. С уличным новогодним украшательством (мы сейчас не о вечерне-ночной иллюминации) – тоже слабовато.

Предновогодние приколы

А вот с приколами, пусть даже с печальным привкусом (год у нас такой, ничего не поделаешь) – все хорошо. Порадовал меня «стабильностью» арт-объект, он же – реклама, на Преображенской. Тот самый, где два мастера готовят за стеклом пиццу и шаурму. Он появился в прошлом году, блистал по-новогоднему украшенным «2020». С началом карантина его герои надели маски. Сообщаем: объект – на месте! Все – в масках! Ну а «2020» исправили на «2021». Санта-Клаус прижал палец к губам: тише, мол, не торопитесь вы «отхэппиньюириться».

Так никто ж и не торопится! Ну, разве что в Пассаже тоже отмечена елочка. Не совсем уличная, но для всех. На фоне страшноватого черепа с призывом Welcome to Odessa смотрится просто потрясающе!

Ах, ну да, еще прикол: мега-хрюшка, которая «поселилась» на Гаванной в этом году, «нацепила» на себя бороду Санта-Клауса. К чему бы это?

Веселиться будем онлайн

Ну а теперь – о предстоящих рождественско-новогодних мероприятиях. Как сообщили в пресс-службе департамента культуры и туризма Одесского горсовета, главная елка города на Думской площади будет установлена в обязательном порядке. Появится на Думской и привычный одесситам Сказочный светящийся городок со всеми его героями. А вот все мероприятия, посвященные нашим любимым зимним праздникам, будут проходить в режиме онлайн. Для того, чтобы к ним присоединиться, вам нужно будет заглянуть на страничку Департамента культуры и туризма в Facebook. Будут они транслироваться и на официальном сайте одесской мэрии.

Фото автора