Анекдот о том, как правильно выйти из новогодних праздников

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Анекдот дня: как Роза Марковна йогой занималась День добрый, одесситы! И пусть он для всех нас окажется-таки добрым, несмотря на понедельник и на то, что новогодние праздники медленно, но верно, увы, подходят к концу… ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Сёма и доллар Всем привет и с днем воскресным (а кого-то может быть, и с Рождеством)! И поскольку время новогодних пожеланий еще не истекло, то пожелаем-ка мы вам сегодня, помимо здоровья и успехов всяческих, еще и достатка материального. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: рецепты похудения от Софы и Цили Доброе утро, одесситы! Долгожданные выходные наступили. Для одних разгрузочные дни уже начались после праздников, другие готовятся отмечать праздники еще и на этих выходных. А чтобы выходные начались с положительной ноты, наш вам утренний анекдот: ПОДРОБНЕЕ