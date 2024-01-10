Анекдот о том, как правильно выйти из новогодних праздников

Доброе утро, одесситы! Зима в разгаре, солнышко нас радует очень редко, праздники позади и нужно настраиваться на рутину и трудовые будни. Герои наших утренних анекдотов точно знают, как выйти из новогодних праздников без последствий.
— Моня, шо Мине нужно сейчас, так это ванна, шампанское и легкая музыка.
— Ойц, Сонечка, а я?
— Моня, и ты, конечно! Будь другом, сходи за клубникой…
Еще анекдоты:
- Анекдот дня: Роза с подругой поехали на курорт
- Анекдот дня: Сарочка хочет на Мальдивы
- Сколько счастья привалило Моне?
- Фима обещает Розе золотые горы