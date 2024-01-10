Анекдот про те, як правильно вийти з новорічних свят

Доброго ранку, одесити! Зима в розпалі, сонечко нас тішить дуже рідко, свята позаду і потрібно налаштовуватись на рутину та трудові будні. Герої наших ранкових анекдотів точно знають, як вийти з новорічних свят без наслідків.
— Моня, що Міні потрібно зараз, так це ванна, шампанське і легка музика.
— Отче, Сонечко, а я?
— Моня, і ти, звичайно! Будь другом, сходи за полуницею…
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