Анекдот дня: Сарочка хочет на Мальдивы

С добрым утром понедельника, одесситы! Надеемся, выходные прошли неплохо, а если что-то и не заладилось, то уж в следующий раз все непременно сложится как надо. По крайней мере, этого всем желает «Одесская жизнь».

Итак, просыпаемся, на работу собираемся… Что, не очень-то хочется на работу?.. Ну вот и героиня нашего сегодняшнего анекдота тоже не прочь, скажем так, развеяться немного:

Разговаривают одесситки:

– А мне мой говорит: «Отойди, Сарочка, от плиты! Твое место на Мальдивах!»

– А «твой» это кто?

– Внутренний голос!

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