Анекдот дня: Сарочка хочет на Мальдивы

С добрым утром понедельника, одесситы! Надеемся, выходные прошли неплохо, а если что-то и не заладилось, то уж в следующий раз все непременно сложится как надо. По крайней мере, этого всем желает «Одесская жизнь».
Итак, просыпаемся, на работу собираемся… Что, не очень-то хочется на работу?.. Ну вот и героиня нашего сегодняшнего анекдота тоже не прочь, скажем так, развеяться немного:
Разговаривают одесситки:
– А мне мой говорит: «Отойди, Сарочка, от плиты! Твое место на Мальдивах!»
– А «твой» это кто?
– Внутренний голос!
Хотите больше анекдотов? Таки вам сюда:
- Сара встретила любовницу мужа;
- Каким спортом занимается муж Сарочки?
- Сколько счастья привалило Моне?
- Фима обещает Розе золотые горы;
- Сара жалуется мужу, что растолстела.