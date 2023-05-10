Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: Фима обещает Розе золотые горы

Анекдот дня: Фима обещает Розе золотые горы

Доброе утро, Одесса! Несмотря на непростые времена, не впадаем в отчаяние, верим в нашу Победу, по возможности донатим на ВСУ, а каждый новый день встречаем с надеждой и позитивным настроем. И уж что-что, а последнее вам вполне обеспечит традиционный анекдот от «Одесской жизни».

…Ох, уж эти мужчины! Ах, какие красивые слова они порой говорят и чего только не обещают! Но вот все ли в состоянии сдержать обещанное?..

– Роза, я куплю тебе кольцо с бриллиантом! А потом норковую шубу, а потом яхту, а потом…

– Слушай, Фима, купи хотя бы стакан сока – радость запить.

Муж, жена и золотые горы1

Муж, жена и золотые горы2

Муж, жена и золотые горы3

У нас есть и другие анекдоты:

Карикатуры Евгения Крана

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить