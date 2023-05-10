Анекдот дня: Фима обещает Розе золотые горы

Доброе утро, Одесса! Несмотря на непростые времена, не впадаем в отчаяние, верим в нашу Победу, по возможности донатим на ВСУ, а каждый новый день встречаем с надеждой и позитивным настроем. И уж что-что, а последнее вам вполне обеспечит традиционный анекдот от «Одесской жизни».

…Ох, уж эти мужчины! Ах, какие красивые слова они порой говорят и чего только не обещают! Но вот все ли в состоянии сдержать обещанное?..

– Роза, я куплю тебе кольцо с бриллиантом! А потом норковую шубу, а потом яхту, а потом…

– Слушай, Фима, купи хотя бы стакан сока – радость запить.

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Карикатуры Евгения Крана