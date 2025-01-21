Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
Циля подымается на второй этаж к соседу-меховщику.
Звонит в дверь. Дверь открывается — на пороге Изя.
— Изя, скажите, вы-таки меховщик?
— Да!
— Так зашейте своей кошке жопу, чтобы она не срала у меня под дверью!
Разговаривают две одесситки.
— А что, ваша Фима вышла замуж?
— С чего вы взяли?
— А вот же она сидит в саду и кормит младенчика грудью!
— О боже мой, что за домыслы! Если у девочки есть свободное время и молоко — почему бы ей не покормить ребенка!
Объявление на одесском пляже: «Гpаждане утопающие! Так как отныне гос.языком у нас назначен укpаинский, то кpики и вопли на всех дpугих языках pассматpиваться не будут!»
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