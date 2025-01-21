Циля піднімається на другий поверх до сусіда-хутряника.
Дзвонить у двері. Двері відчиняються — на порозі Ізя.
— Ізя, скажіть, ви хутряник?
— Так!
— Так зашийте своїй кішці дупу, щоб вона не срала в мене під дверима!
Розмовляють дві одеситки.
— А що, ваша Фіма вийшла заміж?
— Чого ви взяли?
— А ось вона сидить у саду і годує немовля грудьми!
— Боже мій, що за домисли! Якщо дівчинка має вільний час і молоко — чому б їй не погодувати дитину!
Оголошення на одеському пляжі: «Громадяни потопають! Так як відтепер державною мовою у нас призначений українська, то крики і крики на всіх інших мовах розглядатися не будуть! »
У нас є й інші анекдоти:
- Софочці вирвали зуб;
- Кращий подарунок інтелігентному хлопчику;
- Софочка та її шарм;
- Розумний сусід і барабан;
- Додік прийшов у морг.