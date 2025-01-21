Циля піднімається на другий поверх до сусіда-хутряника.

Дзвонить у двері. Двері відчиняються — на порозі Ізя.

— Ізя, скажіть, ви хутряник?

— Так!

— Так зашийте своїй кішці дупу, щоб вона не срала в мене під дверима!

Розмовляють дві одеситки.

— А що, ваша Фіма вийшла заміж?

— Чого ви взяли?

— А ось вона сидить у саду і годує немовля грудьми!

— Боже мій, що за домисли! Якщо дівчинка має вільний час і молоко — чому б їй не погодувати дитину!

Оголошення на одеському пляжі: «Громадяни потопають! Так як відтепер державною мовою у нас призначений українська, то крики і крики на всіх інших мовах розглядатися не будуть! »

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