Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: случай на одесском пляже

Анекдот дня: случай на одесском пляже

Привет, одеситы, и все, кто присоединился к таким! Наконец-то пятница и конец рабочей недели! А вот утром немного юмора, чтобы последний день рабочей недели пролетел быстрее!

Одесский пляж. На топчане лежит человек, читает газету. К нему подходит пожилой мужчина, внимательно присматривается.

— Простите, вы случайно не сын Льва Марковича?

— Нет.

— Но вы так похожи на Льва Марковича. Наверное, вы все-таки его сын…

— Я же сказал, что нет!

— Странно, вы просто копия Льва Марковича. Признайтесь-вы его сын!

— Оставьте меня в покое!

Мужчина отходит, но все-таки возвращается:

— Простите, я понимаю, что вам надоел, но мне кажется, вы меня разыгрываете. Одно лицо. Конечно, вы сын Льва Марковича.

Тот (устало):

— Ну хорошо, я спрошу у мамы..

анекдот пляж

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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