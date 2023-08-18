Анекдот дня: случай на одесском пляже

Привет, одеситы, и все, кто присоединился к таким! Наконец-то пятница и конец рабочей недели! А вот утром немного юмора, чтобы последний день рабочей недели пролетел быстрее!
Одесский пляж. На топчане лежит человек, читает газету. К нему подходит пожилой мужчина, внимательно присматривается.
— Простите, вы случайно не сын Льва Марковича?
— Нет.
— Но вы так похожи на Льва Марковича. Наверное, вы все-таки его сын…
— Я же сказал, что нет!
— Странно, вы просто копия Льва Марковича. Признайтесь-вы его сын!
— Оставьте меня в покое!
Мужчина отходит, но все-таки возвращается:
— Простите, я понимаю, что вам надоел, но мне кажется, вы меня разыгрываете. Одно лицо. Конечно, вы сын Льва Марковича.
Тот (устало):
— Ну хорошо, я спрошу у мамы..
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