Анекдот дня: випадок на одеському пляжі

Привіт, одесити, і всі, хто приєднався до таких! Нарешті п’ятниця і кінець робочого тижня! А ось уранці трохи гумору, щоб останній день робочого тижня пролетів швидше!
Одеський пляж. На тапчані лежить людина, яка читає газету. До нього підходить літній чоловік, уважно придивляється.
— Вибачте, ви бува не син Лева Марковича?
– Ні.
— Але ви такі схожі на Лева Марковича. Напевно, ви таки його син…
– Я ж сказав, що ні!
— Дивно, ви просто копія Лева Марковича. Визнайте його син!
– Залиште мене в спокої!
Чоловік відходить, але таки повертається:
— Вибачте, я розумію, що вам набрид, але мені здається, ви мене розігруєте. Одне обличчя. Звісно, ви син Лева Марковича.
Той (втомлено):
— Ну добре, я спитаю у мами.
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