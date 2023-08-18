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Анекдот дня: випадок на одеському пляжі

Анекдот дня: випадок на одеському пляжі

Привіт, одесити, і всі, хто приєднався до таких! Нарешті п’ятниця і кінець робочого тижня! А ось уранці трохи гумору, щоб останній день робочого тижня пролетів швидше!

Одеський пляж. На тапчані лежить людина, яка читає газету. До нього підходить літній чоловік, уважно придивляється.

— Вибачте, ви бува не син Лева Марковича?

– Ні.

— Але ви такі схожі на Лева Марковича. Напевно, ви таки його син…

– Я ж сказав, що ні!

— Дивно, ви просто копія Лева Марковича. Визнайте його син!

– Залиште мене в спокої!

Чоловік відходить, але таки повертається:

— Вибачте, я розумію, що вам набрид, але мені здається, ви мене розігруєте. Одне обличчя. Звісно, ви син Лева Марковича.

Той (втомлено):

— Ну добре, я спитаю у мами.

анекдот пляж

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