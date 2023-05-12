Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как уложить женщину в Одессе?

Анекдот дня: как уложить женщину в Одессе?

Доброе утро, неунывающие одесситы! Сегодня пятница, и значит самое время пожелать всем хороших выходных. И да не омрачат их козни вражеские! И да минуют нас и тревоги воздушные, и, не дай бог, стрельба… Пускай она звучит исключительно в забавных анекдотах:

– Цецилия Абрамовна, скажите, вот вы идете по улице, и вдруг начинается стрельба – и шо вы будете делать?

– Не знаю.

– Ну как же!? Вас что, не учили? Вы таки немедленно должны лечь!

– Ну и времена настали… Шоб женщине лечь в Одессе, теперь обязательно нужно еще и стрелять?!

Стрельба в зятя

Карикатура про зятя и стрельбу

Стрельба, брак и зять, карикатура

Еще больше анекдотов:

Карикатуры Евгения Крана

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Редакция ПРОФИЛЬ

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