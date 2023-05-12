Анекдот дня: как уложить женщину в Одессе?

Доброе утро, неунывающие одесситы! Сегодня пятница, и значит самое время пожелать всем хороших выходных. И да не омрачат их козни вражеские! И да минуют нас и тревоги воздушные, и, не дай бог, стрельба… Пускай она звучит исключительно в забавных анекдотах:
– Цецилия Абрамовна, скажите, вот вы идете по улице, и вдруг начинается стрельба – и шо вы будете делать?
– Не знаю.
– Ну как же!? Вас что, не учили? Вы таки немедленно должны лечь!
– Ну и времена настали… Шоб женщине лечь в Одессе, теперь обязательно нужно еще и стрелять?!
Еще больше анекдотов:
- Маленький Сема задал отцу два вопроса;
- Кого таки боится храбрый Мойша?
- Как просыпается по утрам Роза Моисеевна;
- Софа учится стрелять.
Карикатуры Евгения Крана