Анекдот дня: разница между клиентом и другом

Доброе утро, Одесса! Те, кому сегодня рано на работу – скорее проснуться и взбодриться, а те, кому не нужно, могут еще поспать. Но и тем и другим все же не помешает чуть-чуть утренней зарядки в виде хорошего одесского юмора.

Известному одесскому врачу звонит по телефону старый приятель:

– Алло, Боря, это ты? Это Абрам, помнишь меня, золотой? Как у тебя дела?

– Привет, Абрам, сколько лет, сколько зим… Лет десять тебя не слышал. У меня все по старинке, кручусь, работаю…

– Я тебе как раз по работе звоню. Не мог бы ты меня, как своего старого друга посмотреть вне очереди, а то у меня что-то болит и я не знаю что.

— Абрам, я тебя конечно посмотрю, только запомни одну вещь: мои старые друзья все со мной, а звонящие, когда жопу припечет, те просто клиенты.

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