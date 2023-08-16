Анекдот дня: разница между клиентом и другом

Доброе утро, Одесса! Те, кому сегодня рано на работу – скорее проснуться и взбодриться, а те, кому не нужно, могут еще поспать. Но и тем и другим все же не помешает чуть-чуть утренней зарядки в виде хорошего одесского юмора.
Известному одесскому врачу звонит по телефону старый приятель:
– Алло, Боря, это ты? Это Абрам, помнишь меня, золотой? Как у тебя дела?
– Привет, Абрам, сколько лет, сколько зим… Лет десять тебя не слышал. У меня все по старинке, кручусь, работаю…
– Я тебе как раз по работе звоню. Не мог бы ты меня, как своего старого друга посмотреть вне очереди, а то у меня что-то болит и я не знаю что.
— Абрам, я тебя конечно посмотрю, только запомни одну вещь: мои старые друзья все со мной, а звонящие, когда жопу припечет, те просто клиенты.
Хотите больше анекдотов? Таки вам сюда:
- Соня, Моня и коварные соцсети;
- Чем влюбленный мужчина отличается от женатого;
- Как чувствует себя Сёма утром понедельника;
- Чей день рождения празднует Циля?
- Абрам купил лотерейный билет
- Что делать, если жена ушла к соседу?