Анекдот дня: как чувствует себя Сёма утром понедельника

Доброе утро, Одесса! Те, кому сегодня рано на работу – быстрее проснуться и взбодриться, а те, кому не надо, таки могут еще поспать. Но и тем и другим все же не помешает немного утренней зарядки в виде доброго одесского юмора.

Итак, утро понедельника… Как чувствует себя Сёма?

– Сёма, как самочувствие?

– Если для ложиться спать, то хорошее. А если для вставать, то лучше таки лечь поспать.

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