Анекдот дня: как чувствует себя Сёма утром понедельника

Доброе утро, Одесса! Те, кому сегодня рано на работу – быстрее проснуться и взбодриться, а те, кому не надо, таки могут еще поспать. Но и тем и другим все же не помешает немного утренней зарядки в виде доброго одесского юмора.
Итак, утро понедельника… Как чувствует себя Сёма?
– Сёма, как самочувствие?
– Если для ложиться спать, то хорошее. А если для вставать, то лучше таки лечь поспать.
А может ви хотите таки больше анекдотов? Значит вам сюда:
- Как уложить женщину в Одессе?
- Сема, велосипед и пианино;
- Как просыпается по утрам Роза Моисеевна;
- Про Сему и ночное удовольствие;
- Встретились две одесситки…