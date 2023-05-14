Анекдот дня: чей день рождения празднует Циля?

Всех одесситов и не только с добрым (надеемся) воскресным утром! И пусть этот день станет для всех нас добрым и позитивным, а все неприятности, как мелкие, так и покрупнее, пускай достаются врагу.

И особые поздравления тем, кто празднует сегодня свой день рождения. Что пожелаем? Женщины, не будьте чересчур меркантильными! Мужчины, не будьте сверх меры скупыми! И именно для вас – нас сегодняшний одесский анекдот:

…Изя приходит домой. На столе стоит торт, на котором 20 свечей. Он с изумлением спрашивает у жены:

– Цилечка, у кого сегодня день рождения?

– У моего пальто…

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Карикатуры Евгения Крана