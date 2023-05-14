Анекдот дня: чей день рождения празднует Циля?

Всех одесситов и не только с добрым (надеемся) воскресным утром! И пусть этот день станет для всех нас добрым и позитивным, а все неприятности, как мелкие, так и покрупнее, пускай достаются врагу.
И особые поздравления тем, кто празднует сегодня свой день рождения. Что пожелаем? Женщины, не будьте чересчур меркантильными! Мужчины, не будьте сверх меры скупыми! И именно для вас – нас сегодняшний одесский анекдот:
…Изя приходит домой. На столе стоит торт, на котором 20 свечей. Он с изумлением спрашивает у жены:
– Цилечка, у кого сегодня день рождения?
– У моего пальто…
У нас есть и другие анекдоты:
- Абрам купил лотерейный билет;
- Как отмечают дни рождения Сарочка и Моня;
- Яша и Софочка пришли в кафе…
- Как скромный Изя подарки получал;
- Циля готовит «депрессивный» обед.
Карикатуры Евгения Крана