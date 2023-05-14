Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: чей день рождения празднует Циля?

Анекдот дня: чей день рождения празднует Циля?

Всех одесситов и не только с добрым (надеемся) воскресным утром! И пусть этот день станет для всех нас добрым и позитивным, а все неприятности, как мелкие, так и покрупнее, пускай достаются врагу.

И особые поздравления тем, кто празднует сегодня свой день рождения. Что пожелаем? Женщины, не будьте чересчур меркантильными! Мужчины, не будьте сверх меры скупыми! И именно для вас – нас сегодняшний одесский анекдот:

…Изя приходит домой. На столе стоит торт, на котором 20 свечей. Он с изумлением спрашивает у жены:

– Цилечка, у кого сегодня день рождения?

– У моего пальто…

Жена хочет купить шубу

Подарок мужу на день рождения

Кредит как подарок в день рождения

У нас есть и другие анекдоты:

Карикатуры Евгения Крана

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить