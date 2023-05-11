Анекдот дня: что делать, если жена ушла к соседу?

Анекдот дня: Фима обещает Розе золотые горы Доброе утро, Одесса! Несмотря на непростые времена, не впадаем в отчаяние, верим в нашу Победу, по возможности донатим на ВСУ, а каждый новый день встречаем с надеждой и позитивным настроем. И уж что-что, а последнее вам вполне обеспечит традиционный анекдот от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Абрам купил лотерейный билет Доброе утро, Одесса! Воскресный день – день отдыха и (если, разумеется, погода позволяет) поездок на природу. Так что собирайтесь, закидывайте в машину семью и все нужные для пикника вещи – и айда за город, на природу, отдыхать от трудовых будней! ПОДРОБНЕЕ